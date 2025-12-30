Secciones
Té de orégano con ajo: cuatro beneficios para el cuerpo y cómo prepararlo

Esta bebida integra las propiedades medicinales de dos ingredientes fundamentales para la medicina natural.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 3 Hs

Cuando el organismo requiere un fortalecimiento natural, el consumo de infusiones tradicionales adquiere relevancia. La combinación de ajo con orégano destaca como un recurso eficaz para mitigar afecciones digestivas, respiratorias y procesos infecciosos, a pesar de no constituir una mezcla habitual en el consumo cotidiano.

Esta bebida integra las propiedades medicinales de dos ingredientes fundamentales en la trayectoria de la medicina natural. La unión de ambos elementos potencia sus capacidades terapéuticas milenarias, transformando insumos básicos de cocina en un apoyo funcional para la salud y el bienestar del cuerpo.

Principales beneficios del té de ajo con orégano

1. Mejora la digestión

El orégano pertenece a la misma familia que la menta y contiene propiedades carminativas, es decir, facilita la digestión y ayuda a reducir la inflamación estomacal. También combate bacterias intestinales que pueden generar molestias o infecciones.

Por su parte, el ajo contiene sulfuro de dialilo, un compuesto que, según un estudio de la Universidad de Washington publicado en Journal of Antimicrobial Chemotherapy, puede ser hasta 100 veces más eficaz que algunos antibióticos para eliminar ciertas bacterias intestinales.

2. Combate infecciones respiratorias

Gracias a sus propiedades antibióticas y antivirales naturales, esta infusión puede ser útil para tratar afecciones como resfriados, asma, bronquitis o cuadros gripales. El ajo aporta vitaminas, potasio, yodo y fósforo, todos esenciales para fortalecer el sistema inmunológico.

3. Posee antioxidantes

El orégano es rico en antioxidantes que ayudan a reducir el estrés oxidativo, uno de los factores que aceleran el envejecimiento celular. Este efecto no solo contribuye a la salud general, sino que también mejora la apariencia de la piel y retrasa el envejecimiento prematuro.

4. Ayuda a controlar la presión arterial

El ajo tiene una función vasodilatadora natural. De acuerdo con información de MedlinePlus, el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, su consumo puede ayudar a disminuir la presión arterial alta y prevenir la arterioesclerosis (endurecimiento de las arterias).

Cómo preparar el té de ajo con orégano

Ingredientes:

1 cucharada de orégano seco

1 diente de ajo mediano

1 1/4 taza de agua

Preparación:

-Colocar el ajo machacado y el orégano en una olla pequeña junto con el agua.

-Tapar y hervir durante 15 minutos.

-Apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos más con la tapa puesta.

-Colar y beber tibio. Se puede endulzar con miel o agregar unas gotas de limón si se desea.

