La pizarra de la política: juntan firmas por la boleta única y en contra de los acoples en Yerba Buena

Concepción sostiene su reclamo judicial por la ley de coparticipación

La Municipalidad de Concepción, a cargo de Alejandro Molinuevo, sostiene su reclamo judicial en la causa sobre acción de inconstitucionalidad por la Ley de Coparticipación provincial. “Informo que he presentado ante la excelentísima Corte Suprema de Justicia de Tucumán un pedido de pronto despacho en los autos”, informó el abogado Julio Francisco Herrera, en un comunicado que fue compartido por la página oficial de la Municipalidad concepcionense. “La solicitud se fundamente en el extenso tiempo transcurrido desde que la causa permanece en estado de ‘paso a estudio’ sin que el Tribunal se haya pronunciado, situación que configura un grave retardo de justicia”, fundamenta el letrado. En tanto, desde el municipio sureño declaran que: “resaltamos que este juicio se entabló luego de numerosas gestiones y proyectos presentados por ante la Legislatura de la Provincia en beneficio no solo de los ciudadanos de Concepción, sino de toda la Provincia”. Además, añade: “la actualización de la Ley de Coparticipación deviene imperiosa y urgente, para que no se coparticipen a municipios del interior, todos y no solo algunos de los impuestos provinciales, y se aumente el porcentaje de distribución al nivel de todas las provincias argentinas, con lo que obtendremos la verdadera autonomía municipal que consagran nuestras Constituciones nacional y provincial”. La petición se fundamenta en lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre la dilación injustificada de un tribunal.