La pizarra de la política: juntan firmas por la boleta única y en contra de los acoples en Yerba Buena
Hace 2 Hs

Dirigentes camperistas juntan firmas en Yerba Buena para que el Gobierno de Tucumán implemente el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) para los comicios provinciales de 2027. Con el legislador Manuel Courel a la cabeza, y en compañía de la concejala Agustina Simón Padrós, entre otros dirigentes, la campaña se desarrolla en las calles de la “Ciudad Jardín”. “Estamos juntando firmas en Yerba Buena para que en Tucumán se vote con boleta única y para terminar con los acoples. Queremos que Jaldo implemente el mismo sistema con el que se votó a nivel nacional”, expuso el parlamentario en un video subido en sus redes sociales. La campaña se inició semanas después se que las máximas autoridades provinciales acordaran no avanzar con ningún tipo de reforma electoral este año, a pesar que durante meses se afirmó que estaba la decisión de llevar a cabo cambios institucionales y políticos en Tucumán. Se indicó posteriormente que hay tiempo en 2026 para analizar con profundidad estos cambios, que generaron fuertes tensiones dentro del peronismo, algunas explícitas.

“Acoples cero; Tucumán necesita una reforma electoral de fondo”, sostuvo Macchiarola

Un área de la Municipalidad capitalina está a punto de obtener certificación ISO 9001

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán está próxima a obtener la certificación de las Normas ISO 9001, que otorga la Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization, ISO en inglés). “Es un hecho muy importante para nosotros, histórico en el Municipio de San Miguel de Tucumán. Lo que nosotros decimos, lo hacemos. Nuestros convenios se cumplen y acá estamos dando un paso muy importante en transparencia, pero sobre todo en definir los procesos para la mejora en la calidad de la atención al ciudadano”, celebró la intendenta, Rossana Chahla, quien encabezó la reunión de auditoría y evaluación correspondiente a la última fase del proceso de certificación. La audiencia tuvo lugar en el Palacio Municipal (9 de Julio y Lavalle), con la participación del secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini; el contador General, Marcelo Albaca y el secretario de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano. También asistieron integrantes de la Dirección de Innovación en la Gestión del Gobierno de Tucumán.

Lisandro Catalán reiteró su pedido de eliminación de los acoples en Tucumán

El presidente de La Libertad Avanza (LLA) Tucumán, Lisandro Catalán, reafirmó su exigencia al Gobierno de Tucumán de poner fin al sistema de acoples en la Provincia. “No hay libertad para los tucumanos si no pueden elegir libremente a sus representantes”, declaró el ex funcionario nacional de la gestión de Javier Milei, en un comunicado de X. Además, pidió por un proceso electoral innovador para la ciudadanía. “Los tucumanos merecen de una vez y para siempre tener un sistema moderno, transparente y que nos dé igualdad a todos los partidos políticos”, declaró. El escrito difundido por la cuenta oficial de LLA Tucumán cierra con un mensaje que indica: “En LLA Tucumán insistiremos en la modificación del sistema electoral en la Provincia. Más transparencia es más libertad para elegir. Eso es lo que merecemos los tucumanos. ¡La Libertad Avanza! VLLC (por ‘viva la libertad, carajo’)”.

Fuerza Republicana impulsa una consulta popular para terminar con los acoples

Concepción sostiene su reclamo judicial por la ley de coparticipación

La Municipalidad de Concepción, a cargo de Alejandro Molinuevo, sostiene su reclamo judicial en la causa sobre acción de inconstitucionalidad por la Ley de Coparticipación provincial. “Informo que he presentado ante la excelentísima Corte Suprema de Justicia de Tucumán un pedido de pronto despacho en los autos”, informó el abogado Julio Francisco Herrera, en un comunicado que fue compartido por la página oficial de la Municipalidad concepcionense. “La solicitud se fundamente en el extenso tiempo transcurrido desde que la causa permanece en estado de ‘paso a estudio’ sin que el Tribunal se haya pronunciado, situación que configura un grave retardo de justicia”, fundamenta el letrado. En tanto, desde el municipio sureño declaran que: “resaltamos que este juicio se entabló luego de numerosas gestiones y proyectos presentados por ante la Legislatura de la Provincia en beneficio no solo de los ciudadanos de Concepción, sino de toda la Provincia”. Además, añade: “la actualización de la Ley de Coparticipación deviene imperiosa y urgente, para que no se coparticipen a municipios del interior, todos y no solo algunos de los impuestos provinciales, y se aumente el porcentaje de distribución al nivel de todas las provincias argentinas, con lo que obtendremos la verdadera autonomía municipal que consagran nuestras Constituciones nacional y provincial”. La petición se fundamenta en lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre la dilación injustificada de un tribunal.

