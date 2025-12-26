El Gobierno de Tucumán invierte casi $1.000 millones para aprestamiento escolar

Hugo Brito, secretario general de ATEP, consideró que “siempre es positivo que haya un aporte” para la mejora de las instalaciones escolares. “No nos conformamos, por eso siempre en la mesa técnica con el Ministerio de Educación planteamos las necesidades que tienen las escuelas”, indicó el referente gremial. Y reconoció que el Gobierno “va dando respuestas, en la medida en que los recursos lo posibilitan”. En cuanto a la partida de casi $1.000 millones, consideró que es “un inicio”. “Hemos solicitado que, durante el año, también se otorguen estas inversiones, para que se sigan solucionando los problemas que cada escuela tiene”, indicó Brito a LA GACETA.