El Gobierno de Tucumán invierte casi $1.000 millones para aprestamiento escolar

Sobre el cierre del ciclo lectivo 2025, el Gobierno provincial dispuso una partida de casi $1.000 millones para el Plan de Aprestamiento Escolar 2025. La inversión, destinada a 1.381 establecimientos de Tucumán, apunta a “evitar tener que incurrir en enormes costos posteriores de reparación”, una vez que finalice el receso de verano.
La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial el decreto 3.612/5, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y refrendado por la ministra de Educación, Susana Montaldo. En los considerando, el instrumento alude a las actuaciones mediante las cuales esta cartera del Poder Ejecutivo (PE) gestiona la asignación y aprobación de fondos para Plan provincial de Aprestamiento, destinado a instituciones de gestión estatal.
La nota elevada por la Subdirección de Coordinación Técnica de Infraestructura Escolar (que depende del Ministerio de Educación) fundamenta el pedido en “la importancia de invertir en los ítems que considera fundamentales” para el receso escolar. “Durante dicho periodo los establecimientos se encuentran cerrados y sin concurrencia de alguien que pueda detectar problemas edilicios con consecuencias para el próximo (año) escolar”, señala el decreto. Y menciona que el objetivo de aplicar tales recursos en esta época es “lograr, con una muy baja inversión”, evitar que se generen “enormes costos” en reparaciones.
El documento incluye la nómina de establecimientos beneficiarios, que totalizan una suma de $976,49 millones, y que prevé un sistema de rendición de cuentas con un plazo de 15 días a partir de acreditación de los fondos. “El Programa de Aprestamiento Escolar, dispuesto por el Poder Ejecutivo anualmente, tiene por objeto posibilitar el funcionamiento de la totalidad de los locales escolares para cada período lectivo”, añade el decreto.
Los objetivos
Desde el Ministerio de Educación se destacó la decisión del Gobierno de girar recursos para 1.381 establecimientos, en el cierre del ciclo lectivo 2025.
“El objetivo es invertir en el mantenimiento de los edificios escolares de manera preventiva, dado que el inicio del receso escolar coincide con el inicio del período de lluvias y el personal dentro de los establecimientos es muy reducido”, detallaron desde la cartera que conduce Montaldo, ante una consulta de LA GACETA. Y añadieron que en dicho mantenimiento “se contempla principalmente la limpieza de techos, cañerías y canales de desagüe pluvial”.
Por otro lado, añadieron, con estas partidas se apunta además a “reforzar la seguridad para evitar actos de vandalismo o robo”. “En este sentido, se pueden colocar rejas y/o refuerzo de las existentes, reparación de puertas y ventanas, cerraduras, cerrojos y/o candados. En los casos que se considere necesario se puede mejorar la iluminación externa de los predios educativos para mejorar la seguridad”, anticiparon desde el Ministerio de Educación.
Además, recordaron que la asignación de estos fondos también es sometida a los controles de rigor. “Para todo (lo mencionado) y otras necesidades que se consideren prioritarias para acondicionar las escuelas para el siguiente periodo lectivo, la directora de cada establecimiento educativo recibe y administra los fondos asignados, debiendo efectuar la oportuna y documentada rendición de cuentas”, especificaron desde el Ministerio.
Hugo Brito, secretario general de ATEP, consideró que “siempre es positivo que haya un aporte” para la mejora de las instalaciones escolares. “No nos conformamos, por eso siempre en la mesa técnica con el Ministerio de Educación planteamos las necesidades que tienen las escuelas”, indicó el referente gremial. Y reconoció que el Gobierno “va dando respuestas, en la medida en que los recursos lo posibilitan”. En cuanto a la partida de casi $1.000 millones, consideró que es “un inicio”. “Hemos solicitado que, durante el año, también se otorguen estas inversiones, para que se sigan solucionando los problemas que cada escuela tiene”, indicó Brito a LA GACETA.