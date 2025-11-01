Así son los “microentrenamientos” de Jennifer Aniston: su secreto para mantenerse en forma sin pasar horas en el gimnasio

“Lo bueno, si breve, dos veces bueno”, dice el refrán. Y Jennifer Aniston parece haberlo tomado al pie de la letra. La actriz, que a sus 55 años se mantiene en excelente forma, compartió en sus redes sociales un video que la muestra entrenando con una banda de resistencia dentro del camarín, durante los descansos entre toma y toma de una película. No se trataba de una sesión de gimnasio tradicional, sino de un microentrenamiento: una tendencia fitness en auge que propone ejercitarse en lapsos de entre 1 y 10 minutos y que promete grandes resultados en poco tiempo.