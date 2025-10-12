+50: la nueva edad dorada

Hace un tiempo, una persona de 50 años o más era considerada -y se sentía- como “mayor”. No solo por el hecho de que, por lo general, ya eran abuelas o abuelos, sino porque realmente se vivía de otra manera. Podría decirse que la vitalidad parecía apagarse antes, y el envejecimiento se notaba en el cuerpo, la actitud y el estilo de vida.