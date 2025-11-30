La sencilla rutina exprés de 10 minutos para tonificar el abdomen sin gimnasio

Una nueva propuesta de entrenamiento pone en evidencia que, para lograr un abdomen marcado, no siempre es necesario dedicar largas sesiones al gimnasio. La rutina de solo 10 minutos para abdominales demuestra que ese tiempo es suficiente, siempre y cuando los ejercicios se realicen con la intensidad adecuada y una técnica precisa. Según especialistas en acondicionamiento físico, la clave no está en la duración, sino en la calidad del movimiento.