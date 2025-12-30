Secciones
El gobierno de Milei disuelve la Andis y traslada sus funciones al Ministerio de Salud nacional

En medio de la polémica por los recortes en el sistema de discapacidad, el jefe de Gabinete nacional anunció la medida este martes.

El gobierno de Javier Milei informó este martes que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dejará de funcionar como ente autónomo y que sus atribuciones serán incorporadas al Ministerio de Salud nacional, encabezado por Mario Lugones. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete de la administración libertaria, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

De acuerdo con lo explicado por Adorni, la Andis, creada en 2017 con el objetivo de articular las políticas públicas en materia de discapacidad, fue acumulando con el paso del tiempo “capas burocráticas, desorden administrativo y prácticas incompatibles con una gestión transparente”, en línea con las críticas que de La Libertad Avanza (LLA) viene formulando sobre distintos organismos del Estado.

El funcionario remarcó que la reestructuración no implicará la suspensión de pensiones ni la reducción de prestaciones destinadas a personas con discapacidad, y buscó despejar dudas en un contexto marcado por recortes y reorganizaciones bajo el criterio de eficiencia, consignó el diario "Ámbito".

La decisión de integrar la agencia al Ministerio de Salud nacional contempla además la eliminación de cargos. En ese marco, Adorni señaló la supresión de 16 puestos y una reducción cercana al 46% en la estructura jerárquica del organismo.

Escándalo en Andis: un ex funcionario negó las coimas y acusó a su jefe de tener "la suma del poder"

Escándalo en Andis: un ex funcionario negó las coimas y acusó a su jefe de tener la suma del poder

Si bien la medida fue presentada como un avance hacia un mayor orden institucional y transparencia, se produce en medio de cuestionamientos e investigaciones internas por presuntas irregularidades en el funcionamiento de la agencia.

