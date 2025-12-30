El gobierno de Milei disuelve la Andis y traslada sus funciones al Ministerio de Salud nacional

El gobierno de Javier Milei informó este martes que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dejará de funcionar como ente autónomo y que sus atribuciones serán incorporadas al Ministerio de Salud nacional, encabezado por Mario Lugones. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete de la administración libertaria, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.