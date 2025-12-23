Escándalo en Andis: un ex funcionario negó las coimas y acusó a su jefe de tener "la suma del poder"

Garbellini, abogado de profesión, quedó en el ojo de la tormenta tras el estallido de un escándalo por supuestos sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos a droguerías a través del programa "Incluir Salud". En su defensa, aseguró que él carecía de facultades de decisión y señaló a Spagnuolo como el único responsable de la gestión. “Era él quien tenía la firma y la facultad de hacer y deshacer; asumió la suma del poder en el organismo”, aseguró.