Escándalo en Andis: un ex funcionario negó las coimas y acusó a su jefe de tener "la suma del poder"

Daniel Garbellini presentó un descargo de 30 páginas ante la Justicia. Rechazó ser parte de una organización criminal y descargó responsabilidades sobre Diego Spagnuolo.

Hace 3 Hs

La causa que investiga una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andid) sumó un capítulo de alto voltaje. Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud, rompió el silencio mediante un escrito presentado ante la Justicia en el que negó formar parte de una asociación ilícita y lanzó duras acusaciones contra quien fuera su superior, Diego Spagnuolo.

Garbellini, abogado de profesión, quedó en el ojo de la tormenta tras el estallido de un escándalo por supuestos sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos a droguerías a través del programa "Incluir Salud". En su defensa, aseguró que él carecía de facultades de decisión y señaló a Spagnuolo como el único responsable de la gestión. “Era él quien tenía la firma y la facultad de hacer y deshacer; asumió la suma del poder en el organismo”, aseguró.

Fuego cruzado y vínculos políticos

El descargo de Garbellini intenta despegarlo de una trama que involucra audios comprometedores y menciones al entorno de la Casa Rosada. En las escuchas -aunque desestimadas como prueba principal por el fiscal Franco Picardi- Spagnuolo vinculaba a Garbellini con Eduardo “Lule” Menem, asesor clave de Karina Milei.

El escrito de Garbellini no solo es una negativa de los cargos, sino una acusación directa hacia Spagnuolo, el abogado cercano al presidente Javier Milei que lideraba la agencia. Según Garbellini, su rol era meramente administrativo, mientras que Spagnuolo concentraba el control total de las partidas presupuestarias.

La causa investiga una estructura que, según el fiscal Franco Picardi, habría favorecido a determinadas droguerías mediante el pago de coimas. La acusación contra Garbellini es específica, ya que se lo señala por responder a las órdenes de Pablo Atchabahian, un "gestor" externo que, sin tener designación, habría manejado los hilos del programa Incluir Salud.

La defensa de los 30 folios

Garbellini detalló que su llegada al organismo en junio de 2024 fue bajo la premisa de "reemplazar a la gestión anterior", pero que pronto se vio relegado por la verticalidad de Spagnuolo. El ex funcionario buscó desmarcarse así de las declaraciones de subordinados, como Roger Grant, quien lo señaló como el jefe que dictaba cada paso de la maniobra investigada.

Temas Buenos AiresJavier MileiGobierno de MileiDiego SpagnuoloAgencia Nacional de Discapacidad
