La Corte ordenó que, por ahora, no se cubra el cargo de la destituida jueza Ballesteros

La decisión del Tribunal se centra en la necesidad de evitar que “el objeto del litigio se torne abstracto”. La Corte advirtió que el Consejo Asesor de la Magistratura ya había emitido el Acuerdo 29/2025, del 17 de marzo, para llamar al concurso n.º 342 con el fin de cubrir la vacante de Juez del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital. Según los vocales firmantes, la continuidad de dicho procedimiento "tornaría abstracto fallar en estas actuaciones, en la medida que cubriría el cargo al cual la doctora María Carolina Ballesteros busca ser repuesta". En sus considerandos, la sentencia sostiene que las medidas cautelares tienen por objeto "asegurar o resguardar el resultado útil del proceso". El tribunal enfatizó que, sin que esto implique adelantar una opinión sobre la cuestión de fondo -es decir, la legalidad de la destitución-, existe una eventualidad que volvería inoficioso el pronunciamiento judicial si se permitiera el avance del concurso, ya que privaría a la ex jueza del "restablecimiento in natura del interés que se alega conculcado".