¿Qué países desaparecerán bajo el agua? La preocupante advertencia de National Geographic

Cuáles son los lugares que quedarán bajo el oceano

El sur de Vietnam podría quedar sumergido permanentemente en menos de tres décadas, afectando a millones de pobladores. Yakarta, capital de Indonesia, también se perfila como una urbe completamente inundada para el año 2050. En Tailandia, la ciudad de Bangkok encara riesgos severos ya que sus habitantes viven en tierras vulnerables. Como señala la prensa internacional, el archipiélago de Seychelles, cerca de la costa este de África, "también sufre el aumento del nivel del mar".