Secciones
LA GACETA
SociedadTecnología

¿Qué países desaparecerán bajo el agua? La preocupante advertencia de National Geographic

Un informe proyecta que el nivel del agua en las orillas estadounidenses subirá entre 0.25 y 0.3 metros en poco tiempo.

¿Qué países desaparecerán bajo el agua? La preocupante advertencia de National Geographic National Geographic
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

El calentamiento global genera peligros constantes para las costas mediante el deshielo de los casquetes polares. La organización por El día mundial de los oceanos advierte que busca "despertar nuevas profundidades" para motivar un impulso generalizado en favor del agua marina.

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

La Organización Meteorológica Mundial realizó un aviso sobre que "existe un 80% de probabilidades" de que la temperatura anual supere los 1.5 °C pronto. Este fenómeno eleva el nivel oceánico, lo cual genera la posibilidad de que países enteros desaparezcan.

Las amenazas científicas sobre el nivel del mar

Un informe proyecta que el nivel del agua en las orillas estadounidenses subirá entre 0.25 y 0.3 metros hacia el 2050. Dicho incremento elevará la frecuencia de inundaciones destructivas en urbes situadas en ambos litorales de esa nación. Los especialistas indican que importantes ciudades costeras de Estados Unidos "corren verdadero peligro de desaparecer" para mediados de siglo. La Organización de las Naciones Unidas insiste en que la "relación con el océano debe cambiar urgentemente".

Investigaciones realizadas en 2019 emplearon tecnología satelital precisa para medir efectos hídricos sobre grandes áreas terrestres. Fotógrafos como Kadir van Lohuizen documentan estos cambios para resaltar la "importancia de este ecosistema que cubre más del 70% de la Tierra". La comunidad académica afirma que otros estudios advierten del peligro en todo el mundo ante la subida oceánica.

Cuáles son los lugares que quedarán bajo el oceano

El sur de Vietnam podría quedar sumergido permanentemente en menos de tres décadas, afectando a millones de pobladores. Yakarta, capital de Indonesia, también se perfila como una urbe completamente inundada para el año 2050. En Tailandia, la ciudad de Bangkok encara riesgos severos ya que sus habitantes viven en tierras vulnerables. Como señala la prensa internacional, el archipiélago de Seychelles, cerca de la costa este de África, "también sufre el aumento del nivel del mar".

China posee localidades estratégicas como Shanghái que figuran en la lista de sitios bajo amenaza por daños graves. La metrópolis india de Bombay, edificada sobre lo que solían ser una serie de islas, presenta una vulnerabilidad extrema en su centro histórico. Localidades como Miami, Nueva York o San Francisco también aparecen en riesgo constante por el avance salino. 

Temas National Geographic
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
No todo está perdido: las buenas noticias climáticas que marcaron el 2025

No todo está perdido: las buenas noticias climáticas que marcaron el 2025

Un programa estatal dará hasta U$S 500 mil a startups tecnológicas del país

Un programa estatal dará hasta U$S 500 mil a startups tecnológicas del país

Lo más popular
Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional
1

Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional

Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana
2

Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana

La Justicia cayó sobre bancos y financieras
3

La Justicia cayó sobre bancos y financieras

Receso en la Legislatura: “El quórum estará garantizado si hay alguna emergencia”, recalcó Acevedo
4

Receso en la Legislatura: “El quórum estará garantizado si hay alguna emergencia”, recalcó Acevedo

El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre
5

El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre

Cuando la pileta y el salón de usos múltiples se vuelven un problema
6

Cuando la pileta y el salón de usos múltiples se vuelven un problema

Más Noticias
El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

Alerta por una estafa que utiliza la imagen un reconocido banco: cuidado con hacer reclamos

Alerta por una estafa que utiliza la imagen un reconocido banco: cuidado con hacer reclamos

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Comentarios