Un programa estatal dará hasta U$S 500 mil a startups tecnológicas del país

La iniciativa gestionada desde Mendoza ofrece aportes a emprendimientos avanzados. La convocatoria cerrará el 3 de marzo.

PROPUESTA. La convocatoria “Proyectos Innovadores Start Up de Base Tecnológica” está dirigida a startups argentinas con hasta siete años de antigüedad y desarrollos avanzados. PROPUESTA. La convocatoria “Proyectos Innovadores Start Up de Base Tecnológica” está dirigida a startups argentinas con hasta siete años de antigüedad y desarrollos avanzados. / GROWKETING
Hace 4 Hs

Pasar de un desarrollo al mercado suele ser uno de los momentos más complejos para una startup. En esa instancia, el financiamiento resulta clave para validar productos, definir estrategias comerciales y sostener el crecimiento.

Con ese objetivo, se lanzó una nueva convocatoria nacional destinada a emprendimientos tecnológicos que ya superaron la etapa inicial y buscan escalar sus soluciones en sectores productivos estratégicos.

Aunque la iniciativa parte de Mendoza, la propuesta tiene alcance federal y permite la participación de startups de todo el país.

Una apuesta por la innovación del Gobierno mendocino

El Ministerio de Producción de Mendoza, mediante la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología, anunció la apertura de una convocatoria nacional de financiamiento para startups de base tecnológica.

La Agencia actúa como Autoridad de Aplicación del Cofecyt Mendoza (Consejo Federal de Ciencia y Técnica) y canaliza el programa impulsado por la Agencia Nacional de I+D+i, con alcance en todo el territorio argentino.

De este modo, emprendimientos de cualquier provincia pueden postularse siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Qué tipo de proyectos pueden presentarse

La convocatoria, denominada “Proyectos Innovadores Start Up de Base Tecnológica 2025 - TRL 7 a 9”, está dirigida a startups argentinas con hasta siete años de antigüedad y desarrollos avanzados.

Las propuestas deben estar orientadas al sector productivo, y demostrar la existencia de una demanda real o potencial. Se priorizarán iniciativas vinculadas a la agroindustria, la energía y minería, y el sector salud.

También se valorarán propuestas que incorporen inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología, tecnologías digitales, satelitales o de la información.

Cómo es el financiamiento

Cada proyecto seleccionado podrá acceder a aportes reembolsables de hasta U$S 500.000. La Agencia Nacional de I+D+i financiará hasta el 70% del total, mientras que la empresa deberá aportar el 30% restante.

El recupero se realizará en un plazo de hasta diez años, con un retorno total del 120% del monto recibido.

Paso a paso para postularse

La inscripción se realiza de forma digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Para iniciar el proceso, es necesario ingresar al sistema y buscar el trámite correspondiente al programa.

Luego, se debe completar el formulario de inscripción y adjuntar la documentación requerida, como el proyecto detallado y las declaraciones juradas. Una vez finalizados estos pasos, la solicitud se envía directamente desde la plataforma.

La convocatoria abrirá el 2 de enero de 2026 y cerrará el 3 de marzo de 2026. La modalidad será de ventanilla abierta, con evaluaciones periódicas. Para la atención de las consultas está disponible el correo convocatoria.startup@mincyt.gob.ar

