La grieta de 6.400 km que está separando África: ¿en cuánto tiempo se partirá el continente?

Un fenómeno geológico de proporciones épicas está transformando el mapa del mundo. El Sistema de Rift de África Oriental, una fractura gigante que ya se extiende por 6.400 kilómetros, está separando lentamente las placas tectónicas Somalí y Nubia. El resultado final será drástico: el nacimiento de un nuevo océano y la desintegración parcial del continente africano.