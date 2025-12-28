National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

El desgarramiento continental permite que el magma ascienda desde la astenosfera para solidificarse en la superficie. Sobre el futuro del relieve, la investigadora Lucía Pérez Díaz sostuvo que “en un período de decenas de millones de años, el lecho marino avanzará a lo largo de toda la grieta”. Esta "fractura de mayor extensión en el mundo" concluirá con la creación de masas terrestres independientes.