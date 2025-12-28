National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

La revista National Geographic confirmó que el continente africano atraviesa una partición lenta pero constante. Este fenómeno geológico provocará la división definitiva entre la placa somalí y la placa Nubia. Según los expertos, este proceso "dará lugar al nacimiento de un nuevo mar entre ambos fragmentos" territoriales.
La fractura comenzó hace 30 millones de años en la región septentrional de Etiopía. En el año 2018, una grieta colosal apareció repentinamente en el suroeste de Kenia y destruyó tramos de una importante autopista. Respecto a esta situación, la ciencia sostiene que "África se está partiendo lentamente en dos" de forma irreversible.
Cuál es la situación geográfica de África
El sistema de falla oriental constituye una estructura geológica activa con más de tres mil kilómetros de longitud. La geóloga Lucía Pérez Díaz explicó que “la actividad existente a lo largo de la rama oriental del Valle de Rift, que corre a lo largo de Etiopía, Kenia y Tanzania, se hizo evidente cuando la gran fisura apareció repentinamente en el suroeste de Kenia". Dicha zona baja surge donde las piezas tectónicas terrestres deciden separarse.
El desgarramiento continental permite que el magma ascienda desde la astenosfera para solidificarse en la superficie. Sobre el futuro del relieve, la investigadora Lucía Pérez Díaz sostuvo que “en un período de decenas de millones de años, el lecho marino avanzará a lo largo de toda la grieta”. Esta "fractura de mayor extensión en el mundo" concluirá con la creación de masas terrestres independientes.
Avances en el norte y eventos sísmicos de África
La región del Afar presenta una litosfera sumamente delgada donde el material volcánico fluye libremente. De acuerdo con estudios científicos, la zona septentrional muestra cambios geográficos mucho más acelerados. La profesora D. Sarah Stamps señaló que "el ritmo de extensión es más rápido en el norte, por lo que veremos formarse nuevos océanos allí primero”. Este "movimiento divergente entre las placas" ocurre a una velocidad promedio de cinco centímetros anuales.
En el año 2005, el oeste de Etiopía registró una abertura de sesenta kilómetros que desplazó el suelo de forma violenta. A medida que los bloques se alejan, ocurren "terremotos y erupciones volcánicas" de intensidad variable. Aunque la transformación parece imperceptible para los habitantes locales, la revista National Geographic advierte que "la Tierra se está transformando" de manera constante.