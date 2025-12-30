Secciones
Receso en la Legislatura: “El quórum estará garantizado si hay alguna emergencia”, recalcó Acevedo

Acevedo explicó cómo será la actividad de la Cámara en el verano.

EN LA PROVINCIA. El vicegobernador Acevedo quedará a cargo del Ejecutivo durante la licencia del Gobernador durante enero. EN LA PROVINCIA. El vicegobernador Acevedo quedará a cargo del Ejecutivo durante la licencia del Gobernador durante enero.
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 1 Hs

En la Legislatura hubo en diciembre cierre de comisiones, brindis de fin de año y una última sesión ordinaria con una quincena de temas, pero ninguno referido a la reforma electoral. A horas de celebrar el Año Nuevo, la Cámara bajó el telón de actividades oficiales y está a punto de ingresar en el periodo de receso durante enero y febrero. Sin embargo, eso no significa que la actividad estará paralizada durante el verano, según adelantó el vicegobernador Miguel Acevedo. “El quórum estará garantizado si hay una emergencia”, aseguró a LA GACETA.

Las actividades oficiales del Poder Legislativo se reanudan oficialmente el 1 de marzo, con el acto de apertura de sesiones ordinarias y el discurso que debe brindar el gobernador sobre el estado de la provincia y lineamientos de gestión, según precisa el artículo 101 -inciso 8- de la Constitución. Hasta tanto, el personal de la Cámara trabajará en una suerte de “guardia”, de 9 a 13, en virtud de las actividades que pueda haber.

En ese sentido, el vicegobernador aseguró que estará confirmado el quórum de legisladores para poder sesionar, ya sea por cuestiones planificadas o imprevistas. Si bien no se precisó qué legisladores estarán a disposición en enero y cuáles en febrero, se remarcó que serán los suficientes para poder iniciar una sesión extraordinaria; es decir, la mitad más uno de los 49 parlamentarios en ejercicio. De acuerdo con el artículo 81 del Reglamento Interno de la Legislatura, ese número son 26 legisladores.

La Provincia en verano

El gobernador Osvaldo Jaldo tiene previsto iniciar sus vacaciones dentro de los 10 primeros días de enero, según trascendió. Se ausentaría de sus funciones entre dos y tres semanas. Durante ese periodo será Acevedo quien quede en el ejercicio del Poder Ejecutivo (PE) y Sergio Mansilla (presidente subrogante) tendría a cargo el Poder Legislativo. Todo quedará oficializado cuando se firmen las actas de traspaso correspondiente.

En ese sentido, el vicegobernador indicó que seguirá trabajando en el territorio, junto a legisladores, y participando de las actividades que pueda a haber de los distintos ministerios del PE. “Si hay alguna actividad programa estaré acompañando”, mencionó. Además, advirtió que tiene buen trato con todo el gabinete de ministros de Jaldo, a quienes conoce o incluso con quienes compartió funciones en su paso por la Casa de Gobierno.

Por último, el titular de la Legislatura indicó que una de las actividades que sí llevará a cabo cuando tenga que quedar a cargo del PE será mantener una reunión informativa con los funcionarios que estén a cargo de los operativos que se puedan desarrollar en la provincia ante las emergencias climáticas que suelen aparecer en verano. Mencionó que quiere estar operativamente al tanto sobre las previsiones y el accionar que tienen planificadas dichas áreas.

