Receso en la Legislatura: “El quórum estará garantizado si hay alguna emergencia”, recalcó Acevedo

En la Legislatura hubo en diciembre cierre de comisiones, brindis de fin de año y una última sesión ordinaria con una quincena de temas, pero ninguno referido a la reforma electoral. A horas de celebrar el Año Nuevo, la Cámara bajó el telón de actividades oficiales y está a punto de ingresar en el periodo de receso durante enero y febrero. Sin embargo, eso no significa que la actividad estará paralizada durante el verano, según adelantó el vicegobernador Miguel Acevedo. “El quórum estará garantizado si hay una emergencia”, aseguró a LA GACETA.