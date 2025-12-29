Un satélite de la NASA captó una imagen inquietante de un tsunami gigante: los detalles sin precedentes

Dos hitos sin precedentes ocurrieron en las inmensidades del Pacífico o más bien en los sensores de los satélites de la NASA. Cuando un terremoto de magnitud 8,8 sacudió a la península de Kamchatka en Rusia, durante el verano de la región, ya se consideraba un hecho histórico: su potencia había sido capaz de generar un tsunami que cruzó todo el océano. Pero una reciente captura de la sonda SWOT de la agencia espacial marcó la inmensidad de este hecho con una imagen de precisión única y datos nunca antes revelados.
La imagen no mostró una simple cresta solitaria atravesando el mar, sino un patrón complejo y entrelazado de energía que se dispersaba a lo largo de cientos de kilómetros. Este nivel de detalle, que los instrumentos tradicionales casi nunca logran resolver, fue posible gracias a que el satélite SWOT mapeó una franja de 120 kilómetros de ancho de la superficie oceánica en una sola pasada. Según se explica en el artículo publicado en The Seismic Record, este "experimento natural" permitió observar la geometría del tsunami tanto en el espacio como en el tiempo.
El fin de la "doctrina clásica" sobre las olas
Los hallazgos van mucho más allá de una captura visual impactante. Hasta ahora, la ciencia asumía que los grandes tsunamis viajaban por el océano como paquetes de energía que no se fragmentaban (no dispersivos). Sin embargo, los datos de la sonda SWOT contradicen esta idea. “Los datos de SWOT para este evento han cuestionado la idea de que los grandes tsunamis no son dispersivos”, afirmó el autor principal del estudio, Ángel Ruiz-Angulo.
Esta revelación es crítica para la seguridad costera. Si las olas se dispersan y redistribuyen su energía mientras viajan, los modelos que usamos para predecir la fuerza del impacto en los puertos podrían estar incompletos. Al ejecutar simulaciones que incluían estos nuevos efectos físicos, el patrón coincidió mucho mejor con lo que el satélite vio desde el espacio. Básicamente, la ciencia se dio cuenta de que "faltaba algo" en los cálculos que se usaban habitualmente.
Una nueva era para los sistemas de alerta
La investigación también reveló que la ruptura del terremoto fue mucho más extensa de lo que se creía inicialmente: abarcó 400 kilómetros de lecho marino, 100 más de lo que estimaban los modelos previos. Para llegar a esta conclusión, los científicos combinaron la visión satelital con las boyas DART de la NOAA, que son sensores en el fondo marino que miden la presión del agua. “Es realmente importante que mezclemos tantos tipos de datos como sea posible”, señaló el coautor Diego Melgar, destacando que esta integración aún no es una práctica estándar.
Este evento en Kamchatka también trajo ecos del pasado, al compararse con el devastador sismo de 1952 en la misma zona. Los expertos dedujeron que aquel terremoto no liberó toda la tensión de la falla, dejando energía acumulada que estalló en 2025. Este hallazgo desafía la creencia de que deben pasar siglos entre megaterremotos en un mismo punto, obligando a los planificadores de riesgos a ser mucho más precavidos con los tiempos de la naturaleza.
El éxito de la misión SWOT, que originalmente fue lanzada para estudiar remolinos y corrientes marinas, resultó ser un golpe de suerte para la seguridad mundial. “Antes, con los DART solo podíamos ver el tsunami en puntos específicos de la inmensidad del océano”, explicó Ruiz-Angulo, quien ahora considera estos datos como una "nueva perspectiva" para la humanidad.