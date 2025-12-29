Un satélite de la NASA captó una imagen inquietante de un tsunami gigante: los detalles sin precedentes

Dos hitos sin precedentes ocurrieron en las inmensidades del Pacífico o más bien en los sensores de los satélites de la NASA. Cuando un terremoto de magnitud 8,8 sacudió a la península de Kamchatka en Rusia, durante el verano de la región, ya se consideraba un hecho histórico: su potencia había sido capaz de generar un tsunami que cruzó todo el océano. Pero una reciente captura de la sonda SWOT de la agencia espacial marcó la inmensidad de este hecho con una imagen de precisión única y datos nunca antes revelados.