¿Por qué la Luna podría convertirse en un "cementerio" en las próximas décadas?

El riesgo de la basura espacial lunar

El problema no es menor. Se estima que en las próximas dos décadas habrá más de 400 misiones lunares. Esto implica una red de satélites de comunicación y navegación similar a la que rodea nuestro planeta. Cuando estos equipos agotan su combustible, el vacío lunar no ofrece piedad. "Esos satélites tendrán que estrellarse en la Luna, por lo que potencialmente se convertirá en un vertedero de basura", advirtió Fionagh Thomson, investigadora principal de la Universidad de Durham.