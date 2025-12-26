No es ciencia ficción: investigadores del MIT encontraron una manera de rejuvenecer el sistema inmunitario

A medida que envejecemos, nuestro cuerpo cambia. Muchas de las funciones se deterioran y algo ocurre cerca de nuestro corazón, en un pequeño órgano ubicado delante del corazón que recibe el nombre de timo. Cuando cumplimos 75 años, esta mínima glándula fundamental se reduce considerablemente y allí es cuando otro sistema esencial de nuestro cuerpo sufre el desgaste: el sistema inmunológico. Y aunque parezca una obra de ciencia ficción, los investigadores fueron capaces de rejuvenecerlo.
En un nuevo estudio elaborado por investigadores del MIT y que hace unas semanas se publicó en la revista Nature, los especialistas lograron un avance crucial en las respuestas del cuerpo al avance del envejecimiento, descubriendo una forma de involucrar al hígado para contrarrestar las disminuciones de las células clave en la lucha contra los patógenos, lo que sería capaz de rejuvenecer el sistema inmunitario.
Las células clave que disminuyen con el tiempo
Investigadores del MIT y del Instituto Broad lograron la manera de superar el declive de los linfocitos T, células encargadas de reaccionar contra los agentes nocivos. A medida que envejecemos reaccionan más lento, la población disminuye lo que a la vez aumenta la susceptibilidad a diversas infecciones.
Para contrarrestar el deterioro, los estudiosos descubrieron una forma de programar temporalmente las células del hígado para mejorar la función de las células T. Esta reprogramación puede compensar el declive del timo relacionado con la edad, donde normalmente se produce la maduración de las células T.
¿Qué es y cómo funciona el timo?
El timo, un pequeño órgano ubicado delante del corazón, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las células T. Dentro del timo, las células T inmaduras pasan por un proceso de control que garantiza un repertorio diverso de células T. Sin embargo, a principios de la edad adulta, el timo comienza a encogerse. Este proceso, conocido como involución tímica, provoca una disminución en la producción de nuevas células T. Alrededor de los 75 años, el timo se reduce considerablemente, lo que debilita el sistema inmunitario.
“Queríamos pensar en cómo podemos mantener este tipo de protección inmunitaria durante más tiempo, y eso nos llevó a pensar en cómo podemos reforzar la inmunidad”, afirmó el exinvestigador posdoctoral del MIT, Mirco Friedrich, autor principal del artículo.
Un cambio en la ubicación de la fábrica
Estudios previos sobre el rejuvenecimiento del sistema inmunitario se han centrado en la administración de factores de crecimiento de linfocitos T al torrente sanguíneo, pero esto puede tener efectos secundarios perjudiciales.El equipo del MIT adoptó un enfoque diferente: querían ver si podían crear una “fábrica” temporal en el cuerpo que generara las señales estimulantes de las células T que normalmente produce el timo.
Para la ubicación de su fábrica, se decidieron por el hígado por varias razones. En primer lugar, el hígado tiene una alta capacidad para producir proteínas, incluso en la vejez. Además, es más fácil transportar ARNm al hígado que a la mayoría de los demás órganos del cuerpo. El hígado también era un objetivo atractivo porque toda la sangre circulante del cuerpo debe fluir a través de él, incluidas las células T.
¿Cómo se realizó el estudio?
Para poner en marcha esta "fábrica" biológica, el equipo utilizó la tecnología de ARNm, la misma que se popularizó con las vacunas contra el Covid-19. En este caso, diseñaron secuencias que contienen las instrucciones para producir tres proteínas específicas (DLL1, FLT-3 e IL-7), esenciales para que los linfocitos inmaduros se conviertan en células T adultas y funcionales.
Estas instrucciones son transportadas por nanopartículas de grasa que, al ser inyectadas, se acumulan en el hígado. Una vez allí, las células hepáticas absorben el ARNm y comienzan a secretar estos factores al torrente sanguíneo, imitando la función que el timo ya no puede cumplir debido al paso de los años.
Los avances de este experimento
Los resultados en laboratorio fueron contundentes. Al probar el tratamiento en ratones de 18 meses (equivalentes a humanos de 50 años), los científicos observaron que las poblaciones de células T no solo crecieron en número, sino que recuperaron su capacidad de respuesta. El sistema inmunológico de los ejemplares tratados se mostró significativamente más fuerte y diverso frente a nuevas amenazas.
Más allá de las infecciones: el impacto en vacunas y cáncer
El estudio, liderado por el reconocido profesor Feng Zhang, demostró que este rejuvenecimiento tiene aplicaciones prácticas vitales. En las pruebas de vacunación, los ratones tratados duplicaron su producción de defensas en comparación con los que no recibieron el ARNm. Esto sugiere que el tratamiento podría devolverle a los adultos mayores la capacidad de generar una inmunidad sólida tras vacunarse contra la gripe o el neumococo.
Incluso en la lucha contra el cáncer, el avance fue prometedor: el tratamiento potenció el efecto de la inmunoterapia, logrando tasas de supervivencia mucho más altas en los animales estudiados. "Si podemos restaurar algo tan esencial, esperamos ayudar a las personas a mantenerse libres de enfermedades durante un período más largo de sus vidas", concluyó Zhang.