No es ciencia ficción: investigadores del MIT encontraron una manera de rejuvenecer el sistema inmunitario

¿Qué es y cómo funciona el timo?

El timo, un pequeño órgano ubicado delante del corazón, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las células T. Dentro del timo, las células T inmaduras pasan por un proceso de control que garantiza un repertorio diverso de células T. Sin embargo, a principios de la edad adulta, el timo comienza a encogerse. Este proceso, conocido como involución tímica, provoca una disminución en la producción de nuevas células T. Alrededor de los 75 años, el timo se reduce considerablemente, lo que debilita el sistema inmunitario.