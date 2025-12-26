Secciones
LA GACETA
SociedadTecnología

No es ciencia ficción: investigadores del MIT encontraron una manera de rejuvenecer el sistema inmunitario

Utilizando el hígado como nuevo protector, los estudiosos lograron restaurar la protección inmunitaria que a los 75 años sufre un deterioro significativo.

Los investigadores lograron cambiar de ubicación la fábrica de linfocitos T. Los investigadores lograron cambiar de ubicación la "fábrica" de linfocitos T. Fuente: NIAID/MIT
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

A medida que envejecemos, nuestro cuerpo cambia. Muchas de las funciones se deterioran y algo ocurre cerca de nuestro corazón, en un pequeño órgano ubicado delante del corazón que recibe el nombre de timo. Cuando cumplimos 75 años, esta mínima glándula fundamental se reduce considerablemente y allí es cuando otro sistema esencial de nuestro cuerpo sufre el desgaste: el sistema inmunológico. Y aunque parezca una obra de ciencia ficción, los investigadores fueron capaces de rejuvenecerlo.

En contra de lo que se cree, un estudio del MIT revela cómo el cemento aliviaría la crisis climática

En contra de lo que se cree, un estudio del MIT revela cómo el cemento aliviaría la crisis climática

En un nuevo estudio elaborado por investigadores del MIT y que hace unas semanas se publicó en la revista Nature, los especialistas lograron un avance crucial en las respuestas del cuerpo al avance del envejecimiento, descubriendo una forma de involucrar al hígado para contrarrestar las disminuciones de las células clave en la lucha contra los patógenos, lo que sería capaz de rejuvenecer el sistema inmunitario.

Las células clave que disminuyen con el tiempo

Investigadores del MIT y del Instituto Broad lograron la manera de superar el declive de los linfocitos T, células encargadas de reaccionar contra los agentes nocivos. A medida que envejecemos reaccionan más lento, la población disminuye lo que a la vez aumenta la susceptibilidad a diversas infecciones.

Para contrarrestar el deterioro, los estudiosos descubrieron una forma de programar temporalmente las células del hígado para mejorar la función de las células T. Esta reprogramación puede compensar el declive del timo relacionado con la edad, donde normalmente se produce la maduración de las células T. 

¿Qué es y cómo funciona el timo?

El timo, un pequeño órgano ubicado delante del corazón, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las células T. Dentro del timo, las células T inmaduras pasan por un proceso de control que garantiza un repertorio diverso de células T. Sin embargo, a principios de la edad adulta, el timo comienza a encogerse. Este proceso, conocido como involución tímica, provoca una disminución en la producción de nuevas células T. Alrededor de los 75 años, el timo se reduce considerablemente, lo que debilita el sistema inmunitario.

“Queríamos pensar en cómo podemos mantener este tipo de protección inmunitaria durante más tiempo, y eso nos llevó a pensar en cómo podemos reforzar la inmunidad”, afirmó el exinvestigador posdoctoral del MIT, Mirco Friedrich, autor principal del artículo.

Un cambio en la ubicación de la fábrica

Estudios previos sobre el rejuvenecimiento del sistema inmunitario se han centrado en la administración de factores de crecimiento de linfocitos T al torrente sanguíneo, pero esto puede tener efectos secundarios perjudiciales.El equipo del MIT adoptó un enfoque diferente: querían ver si podían crear una “fábrica” temporal en el cuerpo que generara las señales estimulantes de las células T que normalmente produce el timo.

Para la ubicación de su fábrica, se decidieron por el hígado por varias razones. En primer lugar, el hígado tiene una alta capacidad para producir proteínas, incluso en la vejez. Además, es más fácil transportar ARNm al hígado que a la mayoría de los demás órganos del cuerpo. El hígado también era un objetivo atractivo porque toda la sangre circulante del cuerpo debe fluir a través de él, incluidas las células T.

¿Cómo se realizó el estudio?

Para poner en marcha esta "fábrica" biológica, el equipo utilizó la tecnología de ARNm, la misma que se popularizó con las vacunas contra el Covid-19. En este caso, diseñaron secuencias que contienen las instrucciones para producir tres proteínas específicas (DLL1, FLT-3 e IL-7), esenciales para que los linfocitos inmaduros se conviertan en células T adultas y funcionales.

Estas instrucciones son transportadas por nanopartículas de grasa que, al ser inyectadas, se acumulan en el hígado. Una vez allí, las células hepáticas absorben el ARNm y comienzan a secretar estos factores al torrente sanguíneo, imitando la función que el timo ya no puede cumplir debido al paso de los años.

Los avances de este experimento

Los resultados en laboratorio fueron contundentes. Al probar el tratamiento en ratones de 18 meses (equivalentes a humanos de 50 años), los científicos observaron que las poblaciones de células T no solo crecieron en número, sino que recuperaron su capacidad de respuesta. El sistema inmunológico de los ejemplares tratados se mostró significativamente más fuerte y diverso frente a nuevas amenazas.

Más allá de las infecciones: el impacto en vacunas y cáncer

El estudio, liderado por el reconocido profesor Feng Zhang, demostró que este rejuvenecimiento tiene aplicaciones prácticas vitales. En las pruebas de vacunación, los ratones tratados duplicaron su producción de defensas en comparación con los que no recibieron el ARNm. Esto sugiere que el tratamiento podría devolverle a los adultos mayores la capacidad de generar una inmunidad sólida tras vacunarse contra la gripe o el neumococo.

Incluso en la lucha contra el cáncer, el avance fue prometedor: el tratamiento potenció el efecto de la inmunoterapia, logrando tasas de supervivencia mucho más altas en los animales estudiados. "Si podemos restaurar algo tan esencial, esperamos ayudar a las personas a mantenerse libres de enfermedades durante un período más largo de sus vidas", concluyó Zhang.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuál es tu misión en la vida?: este test de personalidad te ayuda a descubrirla

¿Cuál es tu misión en la vida?: este test de personalidad te ayuda a descubrirla

Navidad en el fondo del mar: el brindis de los científicos argentinos a 1.000 metros de profundidad

Navidad en el fondo del mar: el brindis de los científicos argentinos a 1.000 metros de profundidad

Qué es el “golpe da maquininha”: así funciona la estafa que afectó a un argentino en Brasil

Qué es el “golpe da maquininha”: así funciona la estafa que afectó a un argentino en Brasil

Lo más popular
Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
1

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados
2

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso
3

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios
4

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa
5

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras
6

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Más Noticias
Daniel Curtis Lee intentó sacar a su compañero Tylor Chase de la calle, pero no hubo final feliz

Daniel Curtis Lee intentó sacar a su compañero Tylor Chase de la calle, pero no hubo final feliz

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Quién era Isabelle Marciniak, la promesa de la gimnasia brasileña que murió a los 18

Quién era Isabelle Marciniak, la promesa de la gimnasia brasileña que murió a los 18

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

Cuándo será el primer feriado de 2026, después del 1° de enero

Cuándo será el primer feriado de 2026, después del 1° de enero

Feriados 2026: habrá tres nuevos días no laborables y varios fines de semana extralargos

Feriados 2026: habrá tres nuevos días no laborables y varios fines de semana extralargos

Alerta amarilla: ¿qué provincias estarán afectadas por tormentas y fuertes vientos?

Alerta amarilla: ¿qué provincias estarán afectadas por tormentas y fuertes vientos?

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad

Comentarios