Sandra Mendoza sostuvo que la reforma laboral “no tiene nada de moderna”

Por otro lado, la senadora se refirió a su decisión de sumarse al bloque Convicción Federal y dejar el espacio más orgánico del peronismo. Al respecto, explicó que se trata de un grupo de trabajo con el que mantiene afinidad política y personal desde hace años. “No es nada nuevo. Dentro del antiguo bloque había distintos interbloques y yo me corrí a uno con el que tengo afinidad”, sostuvo.