Secciones
EconomíaNoticias económicas

Melconian advirtió que el "derrumbe" de la demanda es el verdadero verdugo de las Pymes

El economista refutó la teoría de que corregir el tipo de cambio solucionará la crisis del sector real. Alertó que algunas empresas viven un escenario "peor que en 2001".

Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación. Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación. Foto tomada de perfil.com.
Hace 1 Hs

Carlos Melconian rechazó categóricamente que exista un vínculo directo entre el nivel del tipo de cambio y la drástica caída en las ventas que sufren las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Con esta postura, el economista tomó distancia del diagnóstico de Domingo Cavallo, quien recientemente había criticado el esquema cambiario de Javier Milei.

“Vos querés conectar la demanda de zapatos con que se amplíe la banda cambiaria, y yo me niego a eso”, sentenció Melconian. Para el ex presidente del Banco Nación, liberar el dólar es una discusión de "instrumentalidad", mientras que el problema de fondo es estructural y de falta de consumo.

La polémica surgió tras los dichos de Cavallo, quien sugirió que el tipo de cambio real está “muy bajo”, lo que genera daños innecesarios ante la apertura comercial. Su receta fue “liberar todo” para buscar un equilibrio. 

Melconian, sin embargo, consideró esa visión como “incompleta”: “No hablo ni del tipo de cambio, ni de comprar reservas. Lo cambiario requiere reservas y medición de deuda; lo monetario exige la remonetización de la economía. Si la banda está atrasada o no, son consecuencias, no la causa raíz”, insistió.

Un diagnóstico "peor que en 2001"

Más allá de la macroeconomía, Melconian ofreció un crudo panorama del sector real tras reunirse con empresarios en los eventos *ProPymes* y *Somos Pymes Córdoba*. Según relató, la caída de la actividad en ciertos rubros no tiene precedentes recientes.

“Te encontrás con gente que te dice: ‘Mi peor noviembre había sido en la pandemia’ o ‘en el 2001’, y ahora aseguran estar por debajo de esos niveles”, reveló.

El economista también derribó un mito recurrente en el discurso industrial como es la amenaza externa. “No hay que confundir oferta con demanda. Muchos creen que se funden porque entra la importación, pero la realidad es que el importador tampoco vende”, explicó.

"A las pymes no las está derrumbando la importación; las derrumba el contrabando y, sobre todo, la falta de ventas”, agregó.

Temas El DólarBuenos AiresCasa RosadaDomingo CavalloCarlos MelconianJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Melconian cruzó al Gobierno en el debate con el FMI: “El objetivo debe ser pagar, no acumular reservas”

Melconian cruzó al Gobierno en el debate con el FMI: “El objetivo debe ser pagar, no acumular reservas”

Domingo Cavallo volvió a criticar a Milei por el dólar barato y las altas tasas: “Neutralizan los beneficios de la apertura”

Domingo Cavallo volvió a criticar a Milei por el dólar barato y las altas tasas: “Neutralizan los beneficios de la apertura”

Melconian analizó el “efecto devastador” que el ajuste fiscal de Milei tuvo sobre el consumo

Melconian analizó el “efecto devastador” que el ajuste fiscal de Milei tuvo sobre el consumo

Las tasas de los préstamos a empresas caen a mínimos de la era Milei tras el alivio del apretón monetario

Las tasas de los préstamos a empresas caen a mínimos de la era Milei tras el alivio del apretón monetario

Segundo mes en baja: la producción industrial tocó su peor nivel desde marzo

Segundo mes en baja: la producción industrial tocó su peor nivel desde marzo

Lo más popular
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
1

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil
2

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa
3

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa

Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio
4

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

Por qué el Gobierno demora la publicación del proyecto de la reforma laboral
5

Por qué el Gobierno demora la publicación del proyecto de la reforma laboral

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad
6

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Más Noticias
Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

Por qué el Gobierno demora la publicación del proyecto de la reforma laboral

Por qué el Gobierno demora la publicación del proyecto de la reforma laboral

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Las propuestas del Consejo de Mayo abren la puerta a otro acuerdo fiscal

Las propuestas del Consejo de Mayo abren la puerta a otro acuerdo fiscal

En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación

En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación

Comentarios