Melconian advirtió que el "derrumbe" de la demanda es el verdadero verdugo de las Pymes

Carlos Melconian rechazó categóricamente que exista un vínculo directo entre el nivel del tipo de cambio y la drástica caída en las ventas que sufren las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Con esta postura, el economista tomó distancia del diagnóstico de Domingo Cavallo, quien recientemente había criticado el esquema cambiario de Javier Milei.