Melconian advirtió que el "derrumbe" de la demanda es el verdadero verdugo de las Pymes

Carlos Melconian rechazó categóricamente que exista un vínculo directo entre el nivel del tipo de cambio y la drástica caída en las ventas que sufren las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Con esta postura, el economista tomó distancia del diagnóstico de Domingo Cavallo, quien recientemente había criticado el esquema cambiario de Javier Milei.
“Vos querés conectar la demanda de zapatos con que se amplíe la banda cambiaria, y yo me niego a eso”, sentenció Melconian. Para el ex presidente del Banco Nación, liberar el dólar es una discusión de "instrumentalidad", mientras que el problema de fondo es estructural y de falta de consumo.
La polémica surgió tras los dichos de Cavallo, quien sugirió que el tipo de cambio real está “muy bajo”, lo que genera daños innecesarios ante la apertura comercial. Su receta fue “liberar todo” para buscar un equilibrio.
Melconian, sin embargo, consideró esa visión como “incompleta”: “No hablo ni del tipo de cambio, ni de comprar reservas. Lo cambiario requiere reservas y medición de deuda; lo monetario exige la remonetización de la economía. Si la banda está atrasada o no, son consecuencias, no la causa raíz”, insistió.
Un diagnóstico "peor que en 2001"
Más allá de la macroeconomía, Melconian ofreció un crudo panorama del sector real tras reunirse con empresarios en los eventos *ProPymes* y *Somos Pymes Córdoba*. Según relató, la caída de la actividad en ciertos rubros no tiene precedentes recientes.
“Te encontrás con gente que te dice: ‘Mi peor noviembre había sido en la pandemia’ o ‘en el 2001’, y ahora aseguran estar por debajo de esos niveles”, reveló.
El economista también derribó un mito recurrente en el discurso industrial como es la amenaza externa. “No hay que confundir oferta con demanda. Muchos creen que se funden porque entra la importación, pero la realidad es que el importador tampoco vende”, explicó.
"A las pymes no las está derrumbando la importación; las derrumba el contrabando y, sobre todo, la falta de ventas”, agregó.