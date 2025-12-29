Milei se prepara para un febrero de reformas estructurales

Cambio “histórico”: Bullrich prepara la nueva agenda de trabajo

En su análisis, destacó que se logró quebrar el control casi absoluto que el kirchnerismo ejercía sobre la Cámara alta, tratándola históricamente como “el patio de su casa”. Bullrich detalló que la estrategia para alcanzar los 46 votos consistió en una construcción transversal con la denominada “oposición reformista”. Este grupo incluyó a la UCR, el PRO, bloques provinciales y senadores vinculados a gobernadores peronistas que priorizaron la gobernabilidad y el cambio de rumbo económico. De cara a lo que viene, Bullrich confirmó que entre el 16 y el 26 de enero se revisarán minuciosamente los dictámenes de modernización laboral y glaciares. Aseguró que el objetivo es sostener una mayoría amplia y que, aunque no se trabajará en un “libro cerrado”, se mantendrá la esencia de las reformas pedidas por el Ejecutivo.



