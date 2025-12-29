Milei se prepara para un febrero de reformas estructurales

La sanción del Presupuesto 2026 y las modificaciones a la Ley Penal Tributaria marcaron un punto de inflexión en la gestión de Javier Milei. Con una mayoría que superó los 45 votos en ambas votaciones, el oficialismo logró demostrar una capacidad de articulación política que, hasta hace poco, parecía esquiva para una fuerza con minoría parlamentaria evidente.
Este escenario victorioso ha permitido al Poder Ejecutivo trazar una hoja de ruta clara para el inicio del próximo año. El Gobierno ya prepara el segundo llamado a sesiones extraordinarias, programadas para febrero, donde buscará capitalizar el impulso político obtenido para avanzar sobre dos ejes que prometen máxima tensión: la Reforma Laboral y los cambios a la Ley de Glaciares.
La reciente actividad legislativa no solo dejó leyes sancionadas, sino que expuso una nueva dinámica de poder interno de la administración libertaria. La construcción de mayorías se cimentó sobre un “triángulo” estratégico que terminó eclipsando a figuras de peso para La Libertad Avanza (LLA) como el asesor presidencial Santiago Caputo y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes mantuvieron un perfil bajo durante las negociaciones clave.
Los protagonistas de esta ingeniería política fueron la senadora Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Este grupo trabajó durante semanas en el articulado de los proyectos, contando con el soporte técnico del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la colaboración política de Eduardo “Lule” Menem.
Tras el triunfo en el recinto del Senado, este equipo ya empezó a planificar los debates de los proyectos que cuentan con dictamen de mayoría. La fecha marcada en el calendario oficialista es el 11 de febrero, día en que el Congreso retomará la actividad para discutir leyes que tocan intereses sindicales y ambientales profundos.
Sin embargo, desde el propio interbloque de LL en la Cámara alta nacional, advierten que el camino no será sencillo. El legislador del Frente Cívico, Luis Juez, ha sido uno de los más realistas al pronosticar un “debate complicado” respecto a la reforma laboral, señalando la resistencia abroquelada de los sectores gremiales.
Según Juez, la CGT, la CTA y el movimiento obrero ya han sellado un pacto con el bloque peronista para rechazar cualquier intento de flexibilización o cambio en el régimen laboral. “Es parte de la historia”, afirmó el senador, destacando que la oposición se prepara para dar una batalla ideológica en las “trincheras” parlamentarias.
Para el legislador cordobés, la decisión de postergar el debate hasta febrero fue una movida inteligente por parte del Gobierno. Esta pausa permitiría enfriar las tensiones de un fin de año convulsionado y preparar una estrategia de negociación más fina ante los planteos que, descuentan, llegarán desde los sectores opositores.
Juez también lanzó una advertencia hacia el interior del oficialismo sobre la naturaleza de las mayorías obtenidas: “Esto es como un campeonato de fútbol, va a ser domingo a domingo”. Según su visión, el 2026 será un año de debates profundos donde nada será automático y cada voto deberá conseguirse de manera “artesanal”.
A pesar de la cautela, el senador destacó que los 46 votos logrados para el Presupuesto no fueron un “milagro navideño”, sino el resultado de un trabajo político exhaustivo. Esta base de consenso es la que permite al Gobierno pensar que, aunque difíciles, las reformas venideras tienen una oportunidad real de ser aprobadas.
De cara a lo que viene, el presidente Milei adelantó que, con el presupuesto aprobado, el Gobierno avanzará en una reforma tributaria integral, en el endurecimiento de penas del Código Penal y en una agenda de reformas estructurales que incluirá modernización laboral y cambios regulatorios.
Cambio “histórico”: Bullrich prepara la nueva agenda de trabajo
En su análisis, destacó que se logró quebrar el control casi absoluto que el kirchnerismo ejercía sobre la Cámara alta, tratándola históricamente como “el patio de su casa”. Bullrich detalló que la estrategia para alcanzar los 46 votos consistió en una construcción transversal con la denominada “oposición reformista”. Este grupo incluyó a la UCR, el PRO, bloques provinciales y senadores vinculados a gobernadores peronistas que priorizaron la gobernabilidad y el cambio de rumbo económico. De cara a lo que viene, Bullrich confirmó que entre el 16 y el 26 de enero se revisarán minuciosamente los dictámenes de modernización laboral y glaciares. Aseguró que el objetivo es sostener una mayoría amplia y que, aunque no se trabajará en un “libro cerrado”, se mantendrá la esencia de las reformas pedidas por el Ejecutivo.