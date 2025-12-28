Secciones
Por qué deberías guardar los corchos después de Año Nuevo

Para las urgencias cotidianas siempre vienen bien.

La importancia de guardar los corchos después de Año Nuevo.
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Llegó la hora del brindis y la sidra fue destapada correctamente, siendo su capuchón disparado por los aires, anunciando el reinicio del calendario gregoriano. Aquel corcho que sale furioso es el permiso para chocar las copas, desear lo mejor a nuestros seres queridos y unirse en un abrazo de alivio de estar otro año más juntos. También el corcho es un gran aliado de las urgencias cotidianas, de esas que se resuelven con trucos ingeniosos.

Más allá del sentimentalismo que pueda volcarse sobre un simple corcho, lo cierto es que este tapón de las botellas festivas puede volverse el protagonista de las soluciones domésticas, desde aislante hasta protector ecológico para nuestro jardín. Por ello es que en estas fiestas será mejor guardar estos pequeños elementos.

El uso clave del corcho en la jardinería

Además de ser reciclables, los corchos tienen múltiples aplicaciones. Pueden ser reutilizados en proyectos de manualidades, como tablones de anuncios o incluso como aislantes en la construcción. Pero su uso en jardinería es especialmente beneficioso. Cuando se incorporan a las macetas o al suelo, los corchos ofrecen varias ventajas para el crecimiento de las plantas.

Primero, ayudan a mejorar la aireación del suelo. Gracias a su estructura porosa, los corchos permiten que el aire circule mejor entre las raíces, lo cual es fundamental para la salud de las plantas. También contribuyen a mantener la humedad en el suelo. Al reducir la evaporación, los corchos ayudan a conservar el agua, lo que es particularmente útil en los días calurosos de verano.

Otro beneficio importante es que los corchos actúan como una capa protectora contra las malas hierbas. Al esparcirlos sobre la superficie del suelo, se reduce el crecimiento de estas plantas invasoras que compiten con tus flores o vegetales por los nutrientes. Además, los corchos son resistentes a la descomposición, lo que significa que ofrecen una solución duradera y efectiva.

Más posibilidades de reutilizar tus corchos

Otros usos que podés darle a los corchos que quedan después de las fiestas:

- Posavasos o salvamanteles, por su resistencia al calor.

- Topes para puertas o cajones, fáciles de adaptar.

- Organizadores de cables o bijouterie.

- Protección para macetas, mejorando el drenaje.

- Elementos decorativos, en cuadros o centros de mesa.

