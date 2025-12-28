Por qué deberías guardar los corchos después de Año Nuevo

Llegó la hora del brindis y la sidra fue destapada correctamente, siendo su capuchón disparado por los aires, anunciando el reinicio del calendario gregoriano. Aquel corcho que sale furioso es el permiso para chocar las copas, desear lo mejor a nuestros seres queridos y unirse en un abrazo de alivio de estar otro año más juntos. También el corcho es un gran aliado de las urgencias cotidianas, de esas que se resuelven con trucos ingeniosos.