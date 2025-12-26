Secciones
Menú detox de tres días: para recuperarse antes de Año Nuevo

Tras los banquetes de Nochebuena, el cuerpo necesita un respiro. Una guía práctica de alimentación liviana para eliminar toxinas y recuperar energía de forma natural y saludable.

El menú navideño precisa de un contra-menú natural, libre de toxinas y bajo en grasas. El menú navideño precisa de un contra-menú natural, libre de toxinas y bajo en grasas. Foto: InStyle
Por Milagro Corbalán Hace 3 Hs

La cena de Nochebuena y las comidas de Navidad son un mix explosivo para el sistema digestivo. Además, diciembre viene con la carga de las despedidas y reuniones de fin de año, que suelen estar cargadas de grasas y calorías. El organismo queda sobrecargado por los excesos de harinas, azúcares y alcohol. La dieta detox es ideal porque promueve una alimentación liviana y ordenada.

Un detox digital puede servir para cerrar el año con una sonrisa

Este tipo de alimentación colabora con el trabajo natural del hígado y los riñones, que son los encargados de eliminar toxinas. Durante estos días, hasta el 31 por lo menos, es importante reducir el consumo de sal y de ultraprocesados. La hidratación también es fundamental para que los riñones trabajen con mayor facilidad y expulsen los restos que no necesita el organismo.

Menú detox de tres días: cómo preparar el organismo antes de fin de año

Día 1. Desinflamar y rehidratar

Desayuno. Infusión de té verde o manzanilla, una rodaja de pan integral con palta y limón.

Media mañana. Una fruta fresca como ananá, pera o manzana.

Almuerzo. Ensalada grande de hojas verdes, pepino y zanahoria rallada con pechuga de pollo grillada. Aderezar con aceite de oliva y limón.

Merienda. Yogur natural descremado con una cucharada de semillas de chía o lino.

Cena. Sopa casera de verduras con zapallo, zanahoria, puerro y cebolla más una infusión digestiva antes de dormir.

Día 2. Limpiar y activar el metabolismo

Desayuno. Licuado de frutas con agua o bebida vegetal. Puede ser de pera, espinaca y jengibre.

Media mañana. Un puñado chico de frutos secos.

Almuerzo. Filet de pescado al horno o a la plancha con puré de calabaza o batata. Ensalada simple de tomate y hojas verdes.

Merienda. Té de boldo o menta con una tostada integral con queso untable magro.

Cena. Omelette de claras y huevo entero con verduras salteadas.

Día 3. Aliviar el hígado y recuperar energía

Desayuno. Avena cocida con agua o leche descremada, rodajas de banana y canela.

Media mañana. Jugo natural de naranja o pomelo sin azúcar.

Almuerzo. Ensalada tibia de lentejas con verduras, huevo duro, cebolla morada, zanahoria y perejil. Aderezar con limón y aceite de oliva.

Merienda. Fruta fresca con infusión digestiva.

Cena. Crema de verduras liviana, una tostada integral y agua o té suave antes de dormir.

