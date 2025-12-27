Cómo estará el clima en Año Nuevo: ¿regresarán las tormentas?

El lunes la temperatura será apenas superior a la de este sábado y domingo porque la mínima será de 20 °C y la máxima de 27 °C. Las probabilidades de precipitación oscilarán entre 0 y un 10% y habrá vientos de hasta algunos kilómetros por hora. El martes la mínima será de 21 °C y la máxima de 30 °C y se esperan tormentas aisladas por la tarde/noche.