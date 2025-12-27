Cómo estará el clima en Año Nuevo: ¿regresarán las tormentas?

El Servicio Meteorológico Nacional anunció un estado de alerta meteorológica para las próximas horas en Tucumán. La temporada de verano llegó con una buena carga de precipitaciones, propias de esta temporada. La Nochebuena ya fue un ejemplo de la inestabilidad propia del tiempo de estos días, por lo que es importante anticipar qué ocurrirá para la última noche de diciembre y para el Año Nuevo.
Para este fin de semana se pronosticó una temperatura agradable y con un rango acotado de variación. La mínima de este sábado se registró por la madrugada en 22 °C y la máxima llegará a 28 °C. Se esperan tormentas fuertes durante la mañana y la tarde y hay un 70 a 100% de probabilidad de precipitación para la noche, momento en que empezará a regir la alerta naranja.
El domingo se esperan tormentas fuertes solo por la madrugada. Aunque continuarán por el resto del día, tendrán otra intensidad. La probabilidad de precipitación desde el amanecer estará entre 10 y 40%. La temperatura mínima será de 21 °C y ascenderá por la tarde hasta tocar los 26 °C. A la noche volverá a descender hacia el mismo valor que durante la madrugada.
El tiempo en Tucumán para Año Nuevo
La semana del 29 de diciembre al 2 de enero no tendrá un clima definido, sino que los tucumanos deberán estar atentos ante la ocurrencia de precipitaciones y también ante las nuevas actualizaciones del SMN. Aunque las lluvias están anunciadas para diferentes momentos de la semana, el pronóstico podrá variar a medida que transcurran los días.
Por lo pronto, el pronóstico semanal indica que las temperaturas de la semana próxima serán más elevadas que las de este fin de semana y superarán ampliamente los 30 °C desde la mitad del miércoles.
El lunes la temperatura será apenas superior a la de este sábado y domingo porque la mínima será de 20 °C y la máxima de 27 °C. Las probabilidades de precipitación oscilarán entre 0 y un 10% y habrá vientos de hasta algunos kilómetros por hora. El martes la mínima será de 21 °C y la máxima de 30 °C y se esperan tormentas aisladas por la tarde/noche.
El miércoles, último día del 2025, la temperatura mínima será de 22 °C por la madrugada y hacia la tarde alcanzará los 32 °C. El patrón de Navidad se repetirá en este día festivo porque se anunciaron tormentas aisladas para la tarde y la noche. El jueves, Año Nuevo, la situación será diferente porque el cielo estará mayormente nublado, pero hasta ahora no se anunciaron precipitaciones.