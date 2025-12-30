Secciones
"Dólares del colchón": claves y advertencias para entrar a la Ley de Inocencia Fiscal

El Gobierno busca que los ahorros no declarados vuelvan al sistema bancario con un trámite simplificado. Caputo prometió que no habrá "trabas", pero los expertos piden mirar con lupa la letra chica.

Hace 3 Hs

El equipo económico de Luis Caputo puso en marcha la Ley de Inocencia Fiscal, una herramienta con la que el Gobierno nacional intenta captar parte de los más de U$S 250.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema (el famoso "colchón"). 

El objetivo es reeditar el éxito del blanqueo de 2024, pero bajo un esquema que promete mantener a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a una "distancia prudencial".

A pesar del optimismo oficial, el desembarco de estos fondos genera dudas entre los tributaristas, quienes advirtieron que este mecanismo no funciona como un perdón total, sino bajo condiciones muy específicas.

La promesa de Caputo

El ministro de Economía fue tajante el último fin de semana al dirigirse a los ahorristas. Aseguró que el proceso debe ser simple y directo. "Si en sus bancos les piden cosas de más, no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde la instrucción es cumplir estrictamente con la ley", afirmó.

Según el funcionario, el ahorrista solo debe demostrar su adhesión al Régimen de Ganancia Simplificado para depositar sus dólares y disponer de ellos de inmediato, ya sea para consumo o inversión. No obstante, un detalle llamó la atención en el sector financiero, ya que el Banco Nación publicó un mensaje de bienvenida a estos ahorros el domingo y lo borró sorpresivamente el lunes, alimentando las dudas sobre la implementación inmediata.

¿Blanqueo o trampa? la mirada de los expertos

Para el tributarista Santiago Saenz Valiente, socio de la consultora SVyA, todavía reina la cautela. "Yo no haría un depósito presumiendo que está cubierto por la inocencia fiscal hasta que no esté totalmente reglamentado", advirtió.

La diferencia es técnica pero fundamental. "Una cosa es que no te hagan una imputación penal tributaria y otra muy distinta es que no se determine un impuesto por esos fondos. Esto no es un blanqueo tradicional", explicó el experto.

Quiénes pueden entrar: los límites de la "letra chica"

Para acceder al beneficio del Impuesto a las Ganancias Simplificado, el contribuyente debe cumplir con tres requisitos excluyentes al cierre del año anterior:

1- No deben superar los $1.000 millones anuales (sumando ingresos gravados y exentos).

2- El total de bienes (en el país y el exterior) no puede exceder los $10.000 millones.

3- No ser calificado como "Gran Contribuyente Nacional" por la ARCA.

Si un contribuyente ingresa al régimen y luego la ARCA detecta que no cumplía con estos requisitos, el organismo tiene la facultad de excluirlo, realizar una fiscalización de oficio, reclamar los impuestos adeudados y aplicar sanciones. Es esta discrecionalidad la que hoy mantiene a muchos ahorristas -y sus contadores- en estado de alerta.

Buenos AiresBanco Central de la República ArgentinaCasa RosadaBanco Nación de la República ArgentinaLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
