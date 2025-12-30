"Dólares del colchón": claves y advertencias para entrar a la Ley de Inocencia Fiscal

Según el funcionario, el ahorrista solo debe demostrar su adhesión al Régimen de Ganancia Simplificado para depositar sus dólares y disponer de ellos de inmediato, ya sea para consumo o inversión. No obstante, un detalle llamó la atención en el sector financiero, ya que el Banco Nación publicó un mensaje de bienvenida a estos ahorros el domingo y lo borró sorpresivamente el lunes, alimentando las dudas sobre la implementación inmediata.