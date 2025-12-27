La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión

Franco Venditti, uno de los abogados querellantes en la causa, en la audiencia del lunes denunció que se estaba ventilando información sobre lo que ocurrió en el primer debate del caso y pidió que se investigara quién había sido el responsable. Fueron dos los magistrados que resolvieron que estaba prohibido difundir los detalles del expediente para proteger los derechos de las víctimas y de los acusados. También se dispuso que todas las audiencias que se realizaron por esta causa sean secretas. En los últimos días se ventilaron videos de parte de los debates y se difundieron extractos de actas de una supuesta resolución que hasta el momento no se tomó. La víctima, al entender que se estaban violando su intimidad, también pidió que se hiciera una investigación sobre el caso.