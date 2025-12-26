The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global

En un escenario global marcado por la desigualdad, la crisis climática y los cambios acelerados, cada vez cobra más fuerza una idea: los problemas no se resuelven de manera aislada. Con esa premisa, The NewNow Scholarship 2026 abre una nueva convocatoria para jóvenes líderes del Sur Global que estén trabajando para transformar sus comunidades con una mirada integral y de largo plazo.