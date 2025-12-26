The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global

En un escenario global marcado por la desigualdad, la crisis climática y los cambios acelerados, cada vez cobra más fuerza una idea: los problemas no se resuelven de manera aislada. Con esa premisa, The NewNow Scholarship 2026 abre una nueva convocatoria para jóvenes líderes del Sur Global que estén trabajando para transformar sus comunidades con una mirada integral y de largo plazo.
El eje central del programa es el pensamiento sistémico, una forma de analizar la realidad que entiende que desafíos como la pobreza, la exclusión o la emergencia ambiental están conectados entre sí. Desde esa mirada, The NewNow busca impulsar soluciones integrales que articulen distintos sectores y actores sociales.
Viaje, estadía y formación cubiertas
La beca es impulsada por One Young World junto a Virgin Unite ,y está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años con compromiso social y liderazgo activo. En total, se seleccionarán 10 personas que accederán a una beca completa para participar del One Young World Summit 2026, que se realizará de forma presencial en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Además del viaje y la estadía totalmente cubiertos, quienes resulten seleccionados recibirán formación en liderazgo sistémico, acompañamiento con mentorías especializadas, y una plataforma de visibilidad internacional para potenciar sus proyectos e iniciativas. El objetivo es formar líderes capaces de generar cambios duraderos, atacando las raíces de los problemas y no sólo sus consecuencias.
La convocatoria está abierta hasta el 16 de febrero de 2026 y está pensada para jóvenes que ya estén generando impacto en su entorno, ya sea desde organizaciones sociales, emprendimientos, proyectos comunitarios o espacios educativos.
En un mundo cada vez más interconectado, oportunidades como esta invitan a que las ideas locales trasciendan fronteras. Para quienes creen que liderar también es pensar en red, The NewNow 2026 puede ser el primer paso hacia un impacto global. Más información y postulaciones en oneyoungworld.com/scholarship/newnow