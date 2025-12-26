La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

Los desarrolladores de WhatsApp incorporan día a día actualizaciones para mejorar la experiencia de sus usuarios. Los ajustes de seguridad y privacidad se encuentran entre los que más cambios reciben y están orientados a resguardar la información privada de los usuarios de la app de mensajería. Pero los celulares que no cuenten con la tecnología para soportar las actualizaciones, poco a poco irán perdiendo funcionalidades hasta perder el acceso completamente.
Cuando de renovaciones se trata, los primeros celulares que resultan afectados son los más antiguos. Por eso, desde el 1 de enero, miles de usuarios alrededor del mundo serán afectados por las nuevas tecnologías de WhatsApp. Meta anunció que dejará de funcionar en dispositivos móviles que tengan el sistema operativo Android 5.0 o anterior. También sucederá en los celulares iPhone con iOS 15.1 o anteriores.
Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en 2026
Celulares que tienen varios años en uso de las marcas Apple, Samsung, Huawei, LG, Motorola y Sony resultarán perjudicados y, para seguir usando la app, sus dueños deberán considerar un cambio de equipo.
Apple
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
Samsung
- Galaxy Core
- Galaxy J2
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Note 2
- Galaxy Trend
- Galaxy S5
LG
- Optimus L3 II Dual
- Optimus L5 II
- Optimus F5
- Optimus L3 II
- Optimus L7 II
Motorola
- Moto G
- Moto E de primera generación
Sony
- Xperia Z2
- Xperia Z3
Huawei
- Ascend Mate
- G740
- D2
También dejará de tener todas las funciones de WhatsApp el HTC One M8.
Las novedades en WhatsApp para 2026 incluyen ajustes en la privacidad, como permitir bloquear contenido multimedia de desconocidos, silenciar llamadas no deseadas y limitar la visibilidad del perfil. En un principio, estas actualizaciones llegarán a Estados Unidos y luego irán llegando a los demás países del mundo.