La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

Los desarrolladores de WhatsApp incorporan día a día actualizaciones para mejorar la experiencia de sus usuarios. Los ajustes de seguridad y privacidad se encuentran entre los que más cambios reciben y están orientados a resguardar la información privada de los usuarios de la app de mensajería. Pero los celulares que no cuenten con la tecnología para soportar las actualizaciones, poco a poco irán perdiendo funcionalidades hasta perder el acceso completamente.