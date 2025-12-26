Secciones
La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

Los sistemas operativos que no se actualicen más, dejarán de ser compatibles con la aplicación de mensajería.

Los desarrolladores de WhatsApp incorporan día a día actualizaciones para mejorar la experiencia de sus usuarios. Los ajustes de seguridad y privacidad se encuentran entre los que más cambios reciben y están orientados a resguardar la información privada de los usuarios de la app de mensajería. Pero los celulares que no cuenten con la tecnología para soportar las actualizaciones, poco a poco irán perdiendo funcionalidades hasta perder el acceso completamente.

Zapia se va de WhatsApp: cómo se podrá seguir desgrabando audios a partir de ahora

Cuando de renovaciones se trata, los primeros celulares que resultan afectados son los más antiguos. Por eso, desde el 1 de enero, miles de usuarios alrededor del mundo serán afectados por las nuevas tecnologías de WhatsApp. Meta anunció que dejará de funcionar en dispositivos móviles que tengan el sistema operativo Android 5.0 o anterior. También sucederá en los celulares iPhone con iOS 15.1 o anteriores.

Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en 2026

Celulares que tienen varios años en uso de las marcas Apple, Samsung, Huawei, LG, Motorola y Sony resultarán perjudicados y, para seguir usando la app, sus dueños deberán considerar un cambio de equipo.

Apple

- iPhone 5

- iPhone 5c

- iPhone 5s

- iPhone 6

- iPhone 6 Plus

Samsung

- Galaxy Core

- Galaxy J2

- Galaxy S3

- Galaxy S4 Mini

- Note 2

- Galaxy Trend

- Galaxy S5

LG

- Optimus L3 II Dual

- Optimus L5 II

- Optimus F5

- Optimus L3 II

- Optimus L7 II

Motorola

- Moto G

- Moto E de primera generación

Sony

- Xperia Z2

- Xperia Z3

Huawei

- Ascend Mate

- G740

- D2

También dejará de tener todas las funciones de WhatsApp el HTC One M8.

Las novedades en WhatsApp para 2026 incluyen ajustes en la privacidad, como permitir bloquear contenido multimedia de desconocidos, silenciar llamadas no deseadas y limitar la visibilidad del perfil. En un principio, estas actualizaciones llegarán a Estados Unidos y luego irán llegando a los demás países del mundo.

Los mejores mensajes para enviar por WhatsApp esta Navidad, según la Inteligencia Artificial

El calor es un enemigo de tu celular: cómo evitar que se dañe en verano

WhatsApp: cómo programar mensajes de Navidad y Año Nuevo paso a paso

Qué significa mirar demasiadas veces el celular en la mesa navideña, según un estudio

