Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad

Más que un espacio físico, es posible que la playa constituya un estado mental al que regresamos imaginariamente durante todo el año cada vez que estamos angustiados, tristes, preocupados, estresados, como una especie de válvula de escape. Y esto puede estar relacionado con otro cliché estival: el de asociar las idas al mar con los libros (aunque no necesariamente con su lectura, porque ¿quién no ha llevado un libro de paseo hasta el borde mismo del agua sin llegar a leer una sola página?). Es por eso que vamos a ofrecer un decálogo - irremediablemente arbitrario- de títulos que pueden combinarse bien con la arena, con el sol y con la sal. Y también con esa necesidad primitiva y a la vez tan vigente después de la cuarta década de vida de volver -aunque sea espiritualmente- a donde alguna vez creímos encontrar algo parecido a la felicidad.