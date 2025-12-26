Secciones
Cuándo comienza el pago del 20% a los empleados estatales en Tucumán

Las autoridades dieron a conocer el cronograma oficial.

Hace 1 Hs

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción del Gobierno, dio a conocer los cronogramas de pagos correspondientes a la parte proporcional del sueldo de diciembre.

Martes 30 de diciembre

- Sistema Provincial De Salud (Siprosa) 

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo

- Seguridad ( Dpto. Gral. De Policia-Direc. Gral. De Institutos Penales)

- Ente Único de Reg.De Servic.Pub.Pcial. (Ersept)

Miércoles 31 de diciembre

- Administración Central 

- Defensoría del Pueblo

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Poder Legislativ

- Dirección Provincial De Vialidad (DPV)

- Comunas Rurales

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar Y De La Defensa

- Municipios Del Interior

- Dirección Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural De Tucumán

- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual 

- Servicio Provincial De Agua Potable y Saneamiento 

- Instituto Desarrollo Productiv

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa

