Cuándo comienza el pago del 20% a los empleados estatales en Tucumán

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción del Gobierno, dio a conocer los cronogramas de pagos correspondientes a la parte proporcional del sueldo de diciembre.
Martes 30 de diciembre
- Sistema Provincial De Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo
- Seguridad ( Dpto. Gral. De Policia-Direc. Gral. De Institutos Penales)
- Ente Único de Reg.De Servic.Pub.Pcial. (Ersept)
Miércoles 31 de diciembre
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Legislativ
- Dirección Provincial De Vialidad (DPV)
- Comunas Rurales
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar Y De La Defensa
- Municipios Del Interior
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural De Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual
- Servicio Provincial De Agua Potable y Saneamiento
- Instituto Desarrollo Productiv
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa