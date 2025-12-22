Denuncian inacción del Estado y falta de estadísticas sobre violencia contra la mujer en Tucumán

“Cuando las víctimas van al MPF a denunciar no son escuchadas: son bastardeadas e inducidas a que no hagan la denuncia”, criticó Ledesma. Dijo que quienes denuncian son investigadas y que los testigos son allanados. “El ministro fiscal no tiene perfil de género”, embistió. Tanto Raquel Nievas como Ricardo Bussi reprocharon que la Provincia no cuenta con datos públicos para ver la efectividad o no de la emergencia. “Necesitamos que nos den datos cuantificables de los programas de la mujer”, dijo la radical. El republicano, en tanto, dijo que es fácil culpar a la Nación, y propuso llevar a cabo un ejercicio de introspección y ver si estas políticas son eficientes y efectivas.