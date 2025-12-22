Denuncian inacción del Estado y falta de estadísticas sobre violencia contra la mujer en Tucumán

Tucumán se mantendrá en emergencia por violencia contra la mujer al menos hasta 2027, según se aprobó en la última sesión de la Legislatura. Más de una década de vigencia cumplirá esta norma que tiene como principal objetivo revertir el número de víctimas en la provincia, reforzar la política preventiva en la materia, y optimizar los recursos del Estado en la lucha contra este flagelo social. La preocupación por esta situación retumbó en el recinto, donde hubo reproches contra la Provincia, contra el Ministerio Público Fiscal y contra las políticas que viene aplicando la Nación.
A diferencia de otras oportunidades, el dictamen de la comisión de Protección de los Derechos de Las Mujeres, Género y Diversidad, que preside Sara Assán (Justicialista), fue para extender por dos años la vigencia de la Ley 8.981. “No podemos dejar que se terminen las políticas públicas contra la violencia contra las mujeres. Queda mucho por hacer, estamos en momentos muy complicados. Sigue habiendo femicidios y casos de acoso. Necesitamos que siga por dos años más porque en un año no se va a poder resolver todo lo que necesitamos que se resuelva para poder prescindir de esta ley”, argumentó la legisladora oficialista.
Su par Carolina Vargas Aignasse expresó preocupación por la situación y apuntó contra la gestión de Javier Milei. “Este Gobierno se ha dedicado sistemáticamente a desmantelar áreas y desinformar; a tratar una temática que nos atraviesa a todos como si se tratase de una cuestión ideológica”, fustigó. Expuso que en Tucumán se produjeron nueve femicidios en 2025 (uno cada 100.000 mujeres), según la ONG Mumalá. Y que a nivel nacional la tasa sube: hubo 229 femicidios en la Argentina (uno cada 34 horas). Además, mencionó que hubo 901 intentos de femicidio. “Cuatro por cada intento consumado”, subrayó, y algo similar expuso posteriormente Ernesto Gómez Gómez Rossi (Libres del Sur). (N. de la R.: hasta el viernes la cifra de femicidios era 11).
El radical José Cano consideró que es hora de que se muestren resultados de las acciones tomadas. Apuntó contra la Casa de Gobierno porque no hay datos disponibles de Tucumán para el periodo actual, y también cuestionó las políticas de la Nación. A su vez, bajó un mensaje autocrítico: “como Cuerpo, tenemos que tener otras perspectiva sobre las leyes que se sancionan. Es una temática que no debería generar divisiones, es absolutamente transversal”.
El MPF, en la mira
El ex diputado mencionó el caso de Florencia, de Tafí Viejo, que hace más de 12 años que denuncia acoso, y que es violentada sistemáticamente en su domicilio por el acusado, aunque tiene tobillera y perimetral. También recordó lo ocurrido con Paola Tacacho, asesinada por su acosador en 2020. “Todo incentiva a que la mujer no denuncie. Insto a que los tres Poderes del Estado pongamos foco en la emergencia que estamos prorrogando para que las medidas arrojen resultados favorables. Deja mucho que desear el rol del Ministerio Público Fiscal (MPF) en esta temática”, desarrolló.
Silvia Elías de Pérez y el bancario Hugo Ledesma también apuntaron contra el MPF por su rol ante casos de violencia contra la mujer. “Es deplorable lo que hace con la falta de aplicación de las leyes que ya existen, de una mirada integradora con una mirada de género. Sobran ejemplos, como Karla Robles o el “caso Vélez”, que se está revictimizando de una manera increíble”, protestó.
“Cuando las víctimas van al MPF a denunciar no son escuchadas: son bastardeadas e inducidas a que no hagan la denuncia”, criticó Ledesma. Dijo que quienes denuncian son investigadas y que los testigos son allanados. “El ministro fiscal no tiene perfil de género”, embistió. Tanto Raquel Nievas como Ricardo Bussi reprocharon que la Provincia no cuenta con datos públicos para ver la efectividad o no de la emergencia. “Necesitamos que nos den datos cuantificables de los programas de la mujer”, dijo la radical. El republicano, en tanto, dijo que es fácil culpar a la Nación, y propuso llevar a cabo un ejercicio de introspección y ver si estas políticas son eficientes y efectivas.