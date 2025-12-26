Verano, excesos alimentarios y calor extremo en Tucumán: alertan sobre los riesgos para la salud infantil

Diciembre no sólo trae celebraciones y reuniones familiares, sino también desafíos para la salud. En Tucumán, las altas temperaturas y los excesos en la alimentación durante Navidad y Año Nuevo impactan especialmente en niños y niñas, uno de los grupos más vulnerables frente al calor extremo y a los hábitos poco saludables que suelen intensificarse en esta época del año.
Nora Aráoz, médica pediatra, especialista en enfermedades infecciosas y coordinadora de Emergencias del Hospital del Niño Jesús, informó a LA GACETA que durante esta época del año aumentan considerablemente las consultas vinculadas a problemas digestivos, cuadros de deshidratación y golpes de calor en la población infantil.
Según explicó, estos episodios suelen estar asociados a la mala conservación de los alimentos, especialmente en contextos de altas temperaturas que favorecen la ruptura de la cadena de frío. Esto trae como consecuencia la aparición de gastroenteritis estacionales, que en muchos casos también son de origen viral.
“Ingresan pacientes con vómitos; se los medica de manera ambulatoria, pero a veces los síntomas persisten y, en esos casos, se requiere la colocación de una venoclisis para la hidratación. Generalmente son internaciones cortas, de 12 o 24 horas, y luego el paciente regresa a su domicilio con tratamiento ambulatorio de tipo antiemético para evitar los vómitos”, dijo la doctora.
Consumo excesivo de alimentos
Otra de las problemáticas que afectan la salud de niños y niñas es el consumo excesivo de alimentos ricos en grasas y azúcares, junto con una ingesta insuficiente de agua, que muchas veces es reemplazada por bebidas azucaradas. A esto se suma, como factor de riesgo, la exposición prolongada al sol durante los horarios de mayor temperatura.
La profesional advirtió que los niños y niñas presentan un mayor riesgo debido a que su organismo regula con más dificultad la temperatura corporal, por lo que resulta fundamental reforzar los cuidados, promover una alimentación equilibrada y prestar atención a signos de alerta como vómitos, diarrea, decaimiento o fiebre.
“Estamos en época de verano, con temperaturas muy elevadas, como es habitual en Tucumán, por eso es necesario que los niños y niñas mantengan un buen estado de hidratación”, remarcó Aráoz.
Además, destacó la importancia de consumir alimentos en buen estado, que no hayan perdido la cadena de frío, especialmente los lácteos. Entre otras recomendaciones, la especialista indicó “evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16, usar protector solar y mantener los ambientes bien ventilados”.
Producción periodística Andrea Estefanía Andrada