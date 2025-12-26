Verano, excesos alimentarios y calor extremo en Tucumán: alertan sobre los riesgos para la salud infantil

Diciembre no sólo trae celebraciones y reuniones familiares, sino también desafíos para la salud. En Tucumán, las altas temperaturas y los excesos en la alimentación durante Navidad y Año Nuevo impactan especialmente en niños y niñas, uno de los grupos más vulnerables frente al calor extremo y a los hábitos poco saludables que suelen intensificarse en esta época del año.