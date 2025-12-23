Cómo cuidar los alimentos para no intoxicarse en las fiestas

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán compartió una serie de pautas para hacer compras y cuidar alimentos de forma responsable. El objetivo es evitar que alimentos en mal estado o con un mal mantenimiento afecten la salud de las familias en Navidad o Año Nuevo.
La directora del área, María Emilia Cruz, destacó que esta es una época de alto consumo. “Compramos para compartir con la familia y con amigos, por eso es importante tener en cuenta algunas pautas básicas a la hora de hacer las compras”, destacó la referente del área.
Cómo cuidar alimentos para no intoxicarse
Entre las principales sugerencias, Cruz indicó que, al recorrer supermercados o almacenes, se debe respetar un determinado orden de compra. Primero se deben elegir artículos de limpieza, luego alimentos no perecederos y, al último, los productos refrigerados para no interrumpir la cadena de frío.
Asimismo, recomendó prestar especial atención al estado de los envases y a la información del rótulo. “Es fundamental leer la fecha de vencimiento y evitar productos próximos a vencer, abollados o que presenten pérdidas o filtraciones”, señaló.
Carnes. se deben elegir las que presenten olor y color característicos de un producto fresco. No tienen que tener manchas oscuras. La carne molida debe molerse en el momento y no es recomendable comprar la carne que ya está exhibida porque tiene mayor riesgo de producir intoxicaciones.
Pescados. Debe tener una textura firme, no viscosa y olor suave. Otra característica que debe respetarse es que deben tener ojos brillantes.
Congelados. En caso de freezar la comida, los alimentos deben fraccionarse en porciones ya que no pueden congelarse nuevamente una vez descongelados. Los productos deben refrigerarse inmediatamente en caso de que lo requieran.
En casa. Al momento de cocinar, es importante usar tablas y utensilios diferentes para los alimentos crudos y para los cocidos. También se debe destinar una tabla exclusivamente para verduras o ensaladas frescas.