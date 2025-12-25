¿Cómo limpiar el organismo después de Navidad? Alimentos clave para desinflamar el cuerpo

Las festividades de diciembre suelen representar una excepción para quienes mantienen hábitos alimenticios estrictos durante el resto del año. Aunque disfrutar de los banquetes sin restricciones es habitual en estas fechas, los días posteriores suelen traer consigo desafíos para el organismo, manifestándose principalmente a través de la acidez y una digestión lenta.
Un programa elaborado por especialistas y siete consejos para poner en práctica pueden ayudar a aliviar los síntomas de la sobrecarga de alimentos en nuestro organismo. ¿Qué alimentos consumir y en qué momentos del día?
El doctor Milton Dan (MN 119.041) es máster universitario en Nutrición y consultado por Infobae recomendó un plan de tres días que ayuda a “limpiar” el organismo y eliminar los kilos de más que se pudieron ganar en los festejos.
“No busquemos la dieta ‘milagro’, ni el producto milagroso porque no existen -aseguró Dan-. Sí es posible en cambio, con una dieta y el aporte de ciertos minerales a través de la alimentación o suplementados más el ejercicio y caminar una hora por día, lograr deshacernos de algún kilo y la inflamación que provocó en nuestro organismo el comer en exceso y en forma desordenada estos días”.
Plan de alimentación para limpiar nuestro organismos luego de las fiestas navideñas
Desayuno
- Ensalada de frutas naturales o una manzana o un kiwi o dos rodajas de ananá.
- Yogur descremado.
- Infusión recomendada: té verde, café u otra infusión (no utilizar azúcar)
Almuerzo
Alternativas:
- Quinoa salteada con verduras (champiñones, cebolla, morrón) acompañada por tiras de pollo.
- Omelette hecho con dos, o tres claras de huevo y una yema.
- Ensalada de verduras variadas incluyendo legumbres (en lo posible que no falte el apio), condimentada con aceite de oliva.
Postre: una manzana verde u otra fruta.
Merienda
- Jugos combinados de frutas y verduras (ingredientes posibles para incluir: espinaca, apio, pepino, zanahoria, remolacha, manzana verde, jugo de naranja). Ayudan a hidratar, aportando fibra, vitaminas y minerales.
- Apio, solo, o en jugo de naranja.
- Puede agregarse un puñado de frutos secos
Cena
Alternativas:
- Pescado fresco a la plancha o al horno.
- Pechuga de pollo o filete de ternera.
- Tofu
Acompañamiento: ensalada de verduras variadas.
Postre: una manzana verde, o frutillas con jugo de naranja o gelatina.
Siete consejos para poner en práctica
1. Beber mínimo dos litros de agua por día.
2. Verduras, hortalizas y frutas deben ser incorporadas a diario en la dieta.
3. Respetar las cuatro comidas, no saltear ni agregar.
4. Buscar aportar con la alimentación variedad de nutrientes esenciales, entre ellos vitaminas y minerales.
5. Se puede comer en cualquier momento del día apio solo, o mojado en jugo de naranja.
6. Se pueden agregar hasta dos tostadas de pan integral con el desayuno, o una durante el almuerzo o merienda. Si se hace, en lo posible sumar polvo Satial, que ayudará a disminuir el índice glucémico de las harinas, clave para disminuir la inflamación que afecta al metabolismo y puede ser una de las causas del exceso de peso.
7. Los tres días posteriores a una “comilona”, aumentar la actividad física y no dejar de caminar los 10.000 pasos (mínimo una hora por día).