¿Cómo limpiar el organismo después de Navidad? Alimentos clave para desinflamar el cuerpo

“No busquemos la dieta ‘milagro’, ni el producto milagroso porque no existen -aseguró Dan-. Sí es posible en cambio, con una dieta y el aporte de ciertos minerales a través de la alimentación o suplementados más el ejercicio y caminar una hora por día, lograr deshacernos de algún kilo y la inflamación que provocó en nuestro organismo el comer en exceso y en forma desordenada estos días”.