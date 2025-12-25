Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

¿Cómo limpiar el organismo después de Navidad? Alimentos clave para desinflamar el cuerpo

Un especialista en nutrición diseñó un plan de alimentación de tres días orientado a desintoxicar el cuerpo y revertir el aumento de peso derivado de los excesos navideños.

¿Cómo limpiar el organismo después de Navidad? Alimentos clave para desinflamar el cuerpo ¿Cómo limpiar el organismo después de Navidad? Alimentos clave para desinflamar el cuerpo
Hace 1 Hs

Las festividades de diciembre suelen representar una excepción para quienes mantienen hábitos alimenticios estrictos durante el resto del año. Aunque disfrutar de los banquetes sin restricciones es habitual en estas fechas, los días posteriores suelen traer consigo desafíos para el organismo, manifestándose principalmente a través de la acidez y una digestión lenta.

Un programa elaborado por especialistas y siete consejos para poner en práctica pueden ayudar a aliviar los síntomas de la sobrecarga de alimentos en nuestro organismo. ¿Qué alimentos consumir y en qué momentos del día?

El doctor Milton Dan (MN 119.041) es máster universitario en Nutrición y consultado por Infobae recomendó un plan de tres días que ayuda a “limpiar” el organismo y eliminar los kilos de más que se pudieron ganar en los festejos.

“No busquemos la dieta ‘milagro’, ni el producto milagroso porque no existen -aseguró Dan-. Sí es posible en cambio, con una dieta y el aporte de ciertos minerales a través de la alimentación o suplementados más el ejercicio y caminar una hora por día, lograr deshacernos de algún kilo y la inflamación que provocó en nuestro organismo el comer en exceso y en forma desordenada estos días”.

Plan de alimentación para limpiar nuestro organismos luego de las fiestas navideñas

Desayuno

- Ensalada de frutas naturales o una manzana o un kiwi o dos rodajas de ananá.

- Yogur descremado.

- Infusión recomendada: té verde, café u otra infusión (no utilizar azúcar)

Almuerzo

Alternativas:

- Quinoa salteada con verduras (champiñones, cebolla, morrón) acompañada por tiras de pollo.

- Omelette hecho con dos, o tres claras de huevo y una yema.

- Ensalada de verduras variadas incluyendo legumbres (en lo posible que no falte el apio), condimentada con aceite de oliva.

Postre: una manzana verde u otra fruta.

Merienda

- Jugos combinados de frutas y verduras (ingredientes posibles para incluir: espinaca, apio, pepino, zanahoria, remolacha, manzana verde, jugo de naranja). Ayudan a hidratar, aportando fibra, vitaminas y minerales.

-  Apio, solo, o en jugo de naranja.

- Puede agregarse un puñado de frutos secos

Cena

Alternativas:

- Pescado fresco a la plancha o al horno.

- Pechuga de pollo o filete de ternera.

- Tofu

Acompañamiento: ensalada de verduras variadas.

Postre: una manzana verde, o frutillas con jugo de naranja o gelatina.

Siete consejos para poner en práctica

1. Beber mínimo dos litros de agua por día.

2. Verduras, hortalizas y frutas deben ser incorporadas a diario en la dieta.

3. Respetar las cuatro comidas, no saltear ni agregar.

4. Buscar aportar con la alimentación variedad de nutrientes esenciales, entre ellos vitaminas y minerales.

5. Se puede comer en cualquier momento del día apio solo, o mojado en jugo de naranja.

6. Se pueden agregar hasta dos tostadas de pan integral con el desayuno, o una durante el almuerzo o merienda. Si se hace, en lo posible sumar polvo Satial, que ayudará a disminuir el índice glucémico de las harinas, clave para disminuir la inflamación que afecta al metabolismo y puede ser una de las causas del exceso de peso.

7. Los tres días posteriores a una “comilona”, aumentar la actividad física y no dejar de caminar los 10.000 pasos (mínimo una hora por día).

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
2

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
3

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas
4

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM
5

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Más Noticias
Ni una escena de más: la miniserie de Netflix para devorar en un solo día que es tendencia mundial

Ni una escena de más: la miniserie de Netflix para devorar en un solo día que es tendencia mundial

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

Un camionero sintió un pinchazo mientras dormía en la ruta y a los pocos días murió: lo había mordido una yarará

Un camionero sintió un pinchazo mientras dormía en la ruta y a los pocos días murió: lo había mordido una yarará

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Comentarios