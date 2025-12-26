Alerta por una estafa que utiliza la imagen un reconocido banco: cuidado con hacer reclamos

El mensaje genera una alerta instantánea, ya que se trata de un aviso de una compra por un monto elevado. En el mismo texto se adjunta un número de teléfono para realizar un reclamo en caso de no haber realizado la transacción. “Ellos saben que al ver un cargo tan elevado nos solemos asustar y llamamos rápido”, advierte la especialista. Allí reside el engaño, ya que al marcar ese número no se está contactando al BBVA, sino directamente a los ciberdelincuentes.