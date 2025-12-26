Alerta por una estafa que utiliza la imagen un reconocido banco: cuidado con hacer reclamos

Las estafas bancarias se volvieron una moneda corriente de los tiempos digitales. Las tendencias cambian constantemente y, cada tanto, una nueva estrategia es ingeniada por los ciberdelincuentes. En este 2025, una modalidad de engaño ha estado alertando a los usuarios, sobre todo por su nivel de sofisticación y verosimilitud, factores que provocan que muchas víctimas caigan en la trampa.
La nueva estafa a nombre de un reconocido banco se convirtió en el eje de las advertencias de muchos especialistas en ciberseguridad. Una de ellas es María Aperador, criminóloga especializada en ciberseguridad y fundadora de la aplicación BeValk, que protege a los usuarios analizando enlaces y códigos QR sospechosos. La experta advirtió que se trata de un SMS que puede vaciar las cuentas de los usuarios.
¿De qué se trata esta nueva modalidad de estafa?
Aperador resaltó que esta estafa es inquietante ya que su nivel de credibilidad es elevado. El mensaje, que llega a nombre de la entidad financiera BBVA, aparece bajo el mismo remitente que el resto de los comunicados oficiales del banco. Es decir, el texto pertenece al mismo hilo de mensajes que los que recibe el cliente luego de realizar transacciones y transferencias legítimas.
El mensaje genera una alerta instantánea, ya que se trata de un aviso de una compra por un monto elevado. En el mismo texto se adjunta un número de teléfono para realizar un reclamo en caso de no haber realizado la transacción. “Ellos saben que al ver un cargo tan elevado nos solemos asustar y llamamos rápido”, advierte la especialista. Allí reside el engaño, ya que al marcar ese número no se está contactando al BBVA, sino directamente a los ciberdelincuentes.
“Lo más peligroso de esta estafa es que este mensaje te va a llegar en el mismo hilo de mensajes originales del banco”, señaló Aperador.
Recomendaciones para no caer en el engaño
Para evitar caer en estas trampas perjudiciales, lo mejor es estar atentos y seguir las recomendaciones de los expertos. En el video donde realizó la advertencia, Aperador compartió algunos consejos clave:
Nunca llames al número de teléfono que te envíen a través de un SMS, aunque parezca venir del banco.
Comunicate directamente con tu gestor o utilizá el número de teléfono oficial del BBVA obtenido por canales seguros.
Si recibís un mensaje o un SMS que genera una sensación de urgencia extrema, frená: esa es la primera señal de que están intentando estafarte.