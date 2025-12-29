Escándalo financiero: la Justicia allanó el Banco Central y a seis ex directores por el caso Piccirillo

La sede central del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue escenario hoy de un imprevisto operativo judicial. Por orden del juez federal Sebastián Casanello, efectivos de la Policía de la Ciudad allanaron las oficinas de la calle Reconquista y los domicilios de seis ex integrantes del directorio, en el marco de una investigación por presuntas maniobras ilegales con divisas atribuidas al financista Elías Piccirillo.