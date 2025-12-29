Secciones
Escándalo financiero: la Justicia allanó el Banco Central y a seis ex directores por el caso Piccirillo

El juez Casanello ordenó operativos en la sede del BCRA y en domicilios particulares. Se investigan maniobras con U$S 250 millones durante la vigencia del cepo cambiario en la gestión anterior.

Hace 2 Hs

La sede central del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue escenario hoy de un imprevisto operativo judicial. Por orden del juez federal Sebastián Casanello, efectivos de la Policía de la Ciudad allanaron las oficinas de la calle Reconquista y los domicilios de seis ex integrantes del directorio, en el marco de una investigación por presuntas maniobras ilegales con divisas atribuidas al financista Elías Piccirillo.

El operativo, caratulado como “averiguación de delito”, tuvo como objetivo el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y soportes digitales de ex funcionarios que se desempeñaron durante la gestión de Alberto Fernández, cuando Sergio Massa conducía el Ministerio de Economía.

La sombra del cepo y los "dólares fáciles"

La lupa de la Justicia está puesta sobre "Arg Exchange", una casa de cambio que Piccirillo -ex marido de la conductora Jésica Cirio- adquirió en 2022. Según la investigación, esta firma operó bajo un ritmo frenético durante 2023, ya que en pleno cepo cambiario, la entidad movilizó más de U$S 251 millones entre enero y diciembre.

Lo que sospechan el fiscal Carlos Stornelli y el juez Casanello es que estas operaciones no contaban con la justificación de fondos necesaria y que habrían existido nexos directos entre Piccirillo y altos funcionarios del BCRA para facilitar el acceso a divisas que el resto de los ciudadanos tenía vedado.

Un financista con pasado oscuro

Elías Piccirillo se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria en Banfield. Aunque esta causa financiera es nueva, el hombre de la "City" ya arrastra un frondoso prontuario. Antes fue procesado por secuestro coactivo, transporte de estupefacientes y portación ilegal de armas, tras un violento episodio donde intentó "plantar" droga a un acreedor para evitar una deuda.

Temas Buenos AiresBanco Central de la República ArgentinaSebastián Casanello
