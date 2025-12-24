La estafa de la suspensión de Netflix que vacía las cuentas: cuidado con este mensaje

En plena temporada de fiestas y balances, cuando el flujo de correos electrónicos por compras y suscripciones no da respiro, los ciberdelincuentes encontraron el escenario perfecto para un nuevo engaño. Se trata de una campaña de phishing que utiliza la imagen de Netflix para alertar sobre una supuesta suspensión de la cuenta, buscando que los usuarios desprevenidos entreguen sus datos bancarios en un momento de distracción.
En un artículo publicado por Fox News, el experto en tecnología Kurt Knutsson advirtió que estos correos parecen "impecables" a primera vista, pero esconden trampas peligrosas. La clave de su éxito reside en la urgencia: el mensaje asegura que la información de facturación falló y que el servicio se cortará en 48 horas si no se actúa de inmediato.
El peligro detrás del botón rojo
Una de las usuarias que reportó el caso, Stacey P., estuvo a punto de caer pero decidió verificar la información antes de actuar. "Pensé que debía reenviarle este mensaje que recibí hoy, aparentemente de Netflix. Sin hacer clic en ningún enlace, llamé a la empresa y me informaron que mi cuenta está al día", relató la mujer a Fox News. Esta acción simple, pero vital, es la que marca la diferencia entre la seguridad y el robo de identidad.
Los estafadores utilizan un botón rojo con la leyenda "Reiniciar membresía" que redirige a una página web idéntica a la oficial. "Los delincuentes se basan en la urgencia porque impide que la gente piense con claridad", explica Kurt Knutsson. Una vez que el usuario ingresa su contraseña y los datos de su tarjeta de crédito en ese sitio falso, la información queda automáticamente en manos de los atacantes.
Cómo identificar el engaño a tiempo
Existen señales claras para detectar que no es un correo oficial. Mientras que la plataforma real siempre se dirige al usuario por su nombre, los correos fraudulentos suelen utilizar saludos genéricos como "Estimado usuario". Además, las direcciones de remitente suelen ser extrañas y no coincidir con los dominios oficiales de la compañía de streaming.
Otra recomendación fundamental es evitar el uso de enlaces directos que lleguen por correo o mensajes de texto. "En lugar de hacer clic en el enlace del mensaje, abra su navegador e introduzca la dirección del sitio web oficial. Esto le permite mantener el control y evitar páginas falsas", sugiere Knutsson. Revisar el estado de la cuenta directamente desde la aplicación oficial es la forma más segura de confirmar si existe un problema real.
Medidas para reforzar la seguridad digital
Para quienes buscan una capa extra de protección, los expertos recomiendan activar la autenticación de dos factores (2FA) en el correo electrónico y contar con un antivirus actualizado. Estas herramientas pueden detectar páginas maliciosas incluso si el usuario hace clic por error. También es útil pasar el cursor sobre los enlaces (sin cliquear) para ver la URL real a la que intentan dirigirnos.