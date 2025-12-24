La estafa de la suspensión de Netflix que vacía las cuentas: cuidado con este mensaje

El peligro detrás del botón rojo

Una de las usuarias que reportó el caso, Stacey P., estuvo a punto de caer pero decidió verificar la información antes de actuar. "Pensé que debía reenviarle este mensaje que recibí hoy, aparentemente de Netflix. Sin hacer clic en ningún enlace, llamé a la empresa y me informaron que mi cuenta está al día", relató la mujer a Fox News. Esta acción simple, pero vital, es la que marca la diferencia entre la seguridad y el robo de identidad.