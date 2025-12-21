Cómo pueden protegerse los turistas argentinos de las estafas en las playas de Brasil

Conocido como “golpe da maquininha”, este tipo de fraude se caracteriza por su rapidez y suele aplicarse en compras pequeñas y cotidianas. El veraneante se acerca a un puesto, elige el producto y, al optar por el pago electrónico, es distraído por un cómplice mientras el vendedor manipula el dispositivo de cobro. En ese breve lapso, el delincuente se encarga de vaciar la cuenta de la víctima o le genera una deuda impagable en la tarjeta de crédito.