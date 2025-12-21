Cómo pueden protegerse los turistas argentinos de las estafas en las playas de Brasil

Con la llegada del verano, muchos argentinos empiezan a planificar sus vacaciones. Las playas vuelven a ubicarse entre los destinos más elegidos, como una forma de escapar a la ola de calor que suele afectar a gran parte del país. Mientras algunos optan por la costa argentina, otros eligen cruzar la frontera y viajar a Brasil, uno de los destinos favoritos de la región.
En este contexto, las autoridades de Río de Janeiro advierten sobre la importancia de extremar los cuidados al momento de realizar pagos con tarjeta en zonas turísticas, especialmente en playas y puestos ambulantes, donde se detectaron nuevas modalidades de fraude que afectan a viajeros extranjeros.
Conocido como “golpe da maquininha”, este tipo de fraude se caracteriza por su rapidez y suele aplicarse en compras pequeñas y cotidianas. El veraneante se acerca a un puesto, elige el producto y, al optar por el pago electrónico, es distraído por un cómplice mientras el vendedor manipula el dispositivo de cobro. En ese breve lapso, el delincuente se encarga de vaciar la cuenta de la víctima o le genera una deuda impagable en la tarjeta de crédito.
Cómo pagar de forma segura y no ser víctima de fraudes
Si querés disfrutar del verano sin inconvenientes, conviene estar atento a ciertas situaciones al pagar con tarjeta, especialmente en puestos ambulantes y espacios muy concurridos. El método de pago más seguro es a través del uso de billeteras virtuales que te permiten pagar escaneando un código QR. Este sistema reduce el riesgo de fraude, ya que es el propio usuario quien controla desde su celular el monto exacto que va a pagar.
En caso de no contar con este medio y tener que utilizar una tarjeta física, se recomienda no perder de vista el plástico al momento de cerrar la compra. El comprador tiene derecho a exigir que la transacción se realice frente a él. Otra recomendación es revisar en ese instante la cuenta bancaria para corroborar que el pago sea el indicado.
Otras alternativas consideradas seguras son el pago en efectivo y las transferencias bancarias directas, siempre que se realicen a través de aplicaciones oficiales y se confirme la acreditación antes de finalizar la operación.
Si la estafa se concreta, la víctima debe contactar de inmediato al banco emisor para solicitar el bloqueo de la tarjeta. Además, se puede pedir asistencia en la Estación de Policía de Apoyo al Turista (DEAT).