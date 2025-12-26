El Senado define el Presupuesto 2026 en una sesión clave para la relación con los mercados

El Senado de la Nación sesionará hoy a partir de las 12 con el objetivo central de darle a la gestión libertaria las herramientas legales que el mercado financiero exige como señal de gobernabilidad. En lo que se prevé como el cierre del año legislativo, la Cámara Alta tratará el Presupuesto 2026 y la denominada ley de “Inocencia Fiscal”.