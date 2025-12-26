El Senado define el Presupuesto 2026 en una sesión clave para la relación con los mercados

El Senado de la Nación sesionará hoy a partir de las 12 con el objetivo central de darle a la gestión libertaria las herramientas legales que el mercado financiero exige como señal de gobernabilidad. En lo que se prevé como el cierre del año legislativo, la Cámara Alta tratará el Presupuesto 2026 y la denominada ley de “Inocencia Fiscal”.
Más allá de los números de la macroeconomía -que proyectan un crecimiento del 5% del PBI y una inflación anual del 10,1%-, la lupa estará puesta en la capacidad política del oficialismo para sostener el articulado frente a una oposición dialoguista que llega con reclamos puntuales.
Los puntos de conflicto
La tensión se concentra en dos artículos que tocan fibras sensibles para las provincias y la comunidad académica. El artículo 30, que elimina los pisos de financiamiento para Ciencia, Tecnología y Educación Técnica, despertó fuertes críticas en los bloques federales.
Además, el artículo 12 establece una cláusula de control estricto sobre las universidades nacionales, al permitir al Ministerio de Capital Humano interrumpir transferencias si no se entrega información detallada de ejecución.
El mapa de votos
La Libertad Avanza (LLA) confía en reunir una base de 44 legisladores, sumando apoyos de la UCR, el PRO y senadores provinciales que responden a gobernadores.
Sin embargo, no se descartan votaciones divididas en el tratamiento en particular. El debut del oficialista Enzo Fullone -quien jura hoy en reemplazo de Lorena Villaverde- reforzará el número propio en el recinto.