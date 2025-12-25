Juicio por la expropiación de YPF: el fondo Burford pedirá declarar a la Argentina en desacato

Hasta el momento, cerca de la mitad de los funcionarios y ex funcionarios involucrados en la causa entregaron sus mensajes de WhatsApp y correos electrónicos. No obstante, las principales figuras políticas se negaron a colaborar. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller y ex secretario de Finanzas, Pablo Quirno, rechazaron proporcionar comunicaciones mantenidas con terceros a través de dispositivos o cuentas personales. En tanto, el ex ministro de Economía Sergio Massa no respondió al requerimiento, al igual que una decena de ex funcionarios.