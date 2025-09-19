Juicio por YPF: la jueza Preska solicitó la entrega de información clave para eventuales embargos

Este nuevo avance en el litigio se produce a tan solo 40 días de la audiencia clave prevista para el miércoles 29 de octubre, cuando el Gobierno argentino, YPF y los síndicos expondrán sus argumentos ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Ese encuentro será determinante para la revisión del fallo de primera instancia, que condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares más intereses.