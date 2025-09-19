Juicio por YPF: la jueza Preska solicitó la entrega de información clave para eventuales embargos

Un nuevo revés sufrió la Argentina en el juicio que se lleva adelante en Estados Unidos por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). La jueza Loretta Preska ordenó a la petrolera entregar información considerada sensible sobre distintos activos y le otorgó un plazo de dos semanas para remitir correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otros registros internos.
Además, Preska rechazó que la petrolera participar como parte en el proceso de discovery, lo que limita la defensa de la compañía frente a los requerimientos de los demandantes.
Este nuevo avance en el litigio se produce a tan solo 40 días de la audiencia clave prevista para el miércoles 29 de octubre, cuando el Gobierno argentino, YPF y los síndicos expondrán sus argumentos ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Ese encuentro será determinante para la revisión del fallo de primera instancia, que condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares más intereses.
Creciente tensión judicial
El reciente fallo se suma a otros reveses sufridos por el país en las últimas semanas. Hace dos semanas, Preska ya había rechazado una moción de reconsideración presentada por la Procuración del Tesoro, que buscaba limitar el discovery únicamente a activos potencialmente ejecutables.
Días antes, la jueza también desestimó un planteo argentino que intentaba evitar que la investigación alcanzara dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios. Estas resoluciones incrementaron la preocupación dentro del equipo jurídico que representa al Estado argentino en Estados Unidos.
En su presentación, la Procuración del Tesoro argumentó que los requerimientos impuestos por la jueza resultaban incompatibles con la legislación argentina y con la jurisprudencia vigente en Estados Unidos. Según detallaron, los planteos del organismo se apoyaron en “abundante jurisprudencia relevante” que, a su criterio, no fue considerada en las resoluciones de Preska.