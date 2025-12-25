¿Por qué las fiestas de Fin de Año aumentan las probabilidades de sufrir un ACV y arritmias cardíacas ?

El consumo de alcohol, uno de los principales protagonistas de las fiestas, también merece atención especial. “Es importante, a la hora de tomar alcohol, hacerlo en forma medida y responsable. Un estudio reciente publicado en el European Journal of Cardiology alertó que aun un solo trago equivalente a un vaso de vino, un porrón de cerveza o 40 ml de una bebida blanca incrementan el riesgo de esta arritmia en un 16% si se compara con los no-bebedores, por lo cual debemos ser prudentes”, explicó el doctor Mario Boskis, cardiólogo y miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología.