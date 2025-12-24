"Nos imponen cómo uno debería sentirse": cuando la Navidad no es perfecta y está bien que así sea

El peso de una Navidad idealizada

Gran parte del malestar que emerge en estas fechas tiene que ver con las expectativas sociales, considera por su parte, la psicóloga Lorena Gambarte. “La Navidad se construye como un momento en el que todo debería estar bien: los vínculos, los afectos, el ánimo. Se la presenta como una pausa obligatoria del conflicto y del malestar”, indica. Esa idealización, advierte, no contempla las historias personales ni los procesos subjetivos que cada persona atraviesa.