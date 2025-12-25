Rituales de fin de año: ¿por qué se realizan?

Para la abundancia: a las 00 agarrar un puñado de lentejas y tirarlo hacia arriba, dejando que caiga sobre la cabeza y nuestro cuerpo. Mientras se lanzan, repetir afirmaciones cómo "la abundancia y la prosperidad llegan a mi" "este año estará lleno de buenas oportunidades y abundancia". Luego levantar algunas lentejas y guardarlas en tu billetera para “llevarlas con vos todo el año recordando siempre que la clave es la intención y la confianza al momento de realizarlo, agradeciendo como si ya fuera un hecho”.