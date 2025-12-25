Después de los festejos de Navidad, el cuerpo pasa factura: claves para entender el mal descanso

Alcohol, comida y sueño superficial

Uno de los factores que más interfiere con el descanso durante las celebraciones es el consumo de alcohol. La médica desmintió un mito. “Existe la creencia de que el alcohol ayuda a dormir, pero en realidad produce dos o tres horas de sueño y luego genera un rebote que despierta a la persona”, explicó. Además, advirtió que el alcohol relaja los músculos y empeora los ronquidos y las apneas del sueño, una condición cada vez más frecuente.