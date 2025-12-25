Secciones
Cristina Kirchner sufrió una complicación intestinal y seguirá internada en el Otamendi

El nuevo parte médico emitido en Nochebuena confirmó un cuadro de "íleo postoperatorio". Militantes se concentraron frente al sanatorio para brindarle apoyo.

Hace 3 Hs

La salud de la expresidenta Cristina Kirchner sumó una nueva preocupación este 24 de diciembre. Según el último parte médico difundido por el Sanatorio Otamendi, la exmandataria -quien fue intervenida de urgencia el pasado sábado por una peritonitis- presentó una complicación intestinal que obligará a extender su hospitalización bajo "estricta observación".

El informe, firmado por la directora médica del centro de salud, Marisa Lanffanconi, detalló que la paciente padece un "íleo postoperatorio". Se trata de una parálisis temporal del tránsito intestinal, una respuesta frecuente del organismo tras cirugías abdominales complejas y la manipulación quirúrgica. El diagnóstico fue confirmado mediante una tomografía computada de abdomen.

Evolución bajo vigilancia

Pese a la complicación, el equipo médico llevó tranquilidad al señalar que la evolución se mantiene "dentro de los parámetros esperados" para un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. 

"La paciente permanece bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento", precisó el comunicado oficial.

La ex presidenta, de 72 años, se encuentra en el sanatorio porteño desde el sábado, cuando fue trasladada desde su domicilio en Constitución -donde cumple arresto domiciliario- tras sufrir fuertes dolores abdominales. La intervención quirúrgica contó con la debida autorización judicial.

Navidad frente a la clínica

Mientras la salud de la ex mandataria es monitoreada minuto a minuto, el clima en las afueras del Otamendi se tiñó de militancia. Bajo la consigna “Cristina Libre”, cientos de simpatizantes y agrupaciones como La Cámpora se congregaron para expresar su apoyo. 

Una bandera gigante con la leyenda “Feliz Navidad compañera Cristina” cubrió parte de la fachada, escoltada por un árbol navideño donde los seguidores depositaron cartas y mensajes de aliento en una jornada marcada por oraciones ecuménicas.

