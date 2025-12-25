Cristina Kirchner sufrió una complicación intestinal y seguirá internada en el Otamendi

El informe, firmado por la directora médica del centro de salud, Marisa Lanffanconi, detalló que la paciente padece un "íleo postoperatorio". Se trata de una parálisis temporal del tránsito intestinal, una respuesta frecuente del organismo tras cirugías abdominales complejas y la manipulación quirúrgica. El diagnóstico fue confirmado mediante una tomografía computada de abdomen.