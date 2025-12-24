La salud de Cristina Kirchner: qué dice el nuevo parte médico y hasta cuándo seguirá internada

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, continúa con una evolución favorable del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada por el que fue intervenida de urgencia. No obstante, seguirá internada y pasará la Nochebuena en el Sanatorio Otamendi.
Según el nuevo parte médico difundido este miércoles, la ex mandataria presentó además síntomas compatibles con una complicación frecuente conocida como íleo posoperatorio, una afección en la que el intestino no funciona con normalidad.
Ante este cuadro, el equipo médico le realizó una tomografía para confirmar el diagnóstico y aplicó el tratamiento correspondiente.
De acuerdo con el parte oficial, Cristina continúa internada bajo tratamiento con antibióticos por vía endovenosa y con un drenaje abdominal. Hasta el momento, no presentó fiebre. Los profesionales de la salud indicaron que permanecerá en la clínica hasta que su estado general muestre una mejoría.
Qué es la apendicitis con peritonitis
El apéndice es un conducto delgado que está unido al intestino grueso, ubicado en el extremo inferior derecho del abdomen. Este pequeño tracto se forma cuando somos niños como parte del sistema inmunitario, ayudando a combatir enfermedades, pero al crecer deja de cumplir funciones en nuestro organismo ya que otras partes se encargan de combatir agentes perjudiciales.
A pesar de no funcionar, el apéndice puede infectarse, destacan desde el área de Medicina de la Universidad de Stanford. Si aquel padecimiento no se trata, este conducto puede perforarse. En ese caso, la situación es grave y puede provocar una infección más importante e incluso la muerte.
La apendicitis casi siempre se produce cuando hay algo dentro del apéndice que se bloquea. Entonces, se inflama y la obstrucción empeora. La infección empieza por las bacterias que siempre están en los intestinos. Las causas, según el NIH, pueden ser múltiples y no siempre están claras:
- Heces endurecidas o crecimientos que pueden bloquear la abertura dentro del apéndice.
- Tejido agrandado en la pared del apéndice, causado por una infección en el aparato digestivo o en otra parte del cuerpo.
- Enfermedad inflamatoria intestinal.
El apéndice duele y se inflama. El suministro de sangre que llega al órgano se detiene a medida que empeoran la inflamación y el dolor. Todos los órganos del cuerpo necesitan la cantidad adecuada de aporte de sangre para funcionar correctamente. Sin esa irrigación, el apéndice comienza a morir. Se desgarra y sus paredes comienzan a tener perforaciones.
Estas perforaciones permiten que las heces, la mucosidad, las bacterias y otras sustancias se filtren y entren en el abdomen. Es posible que se presente la peritonitis, una infección grave en todo el abdomen que se produce cuando el apéndice u otra parte de los intestinos o del estómago tienen una perforación. La peritonitis es una condición potencialmente mortal. Puede producirse como consecuencia de una apendicitis perforada, pero también por perforaciones intestinales, infecciones severas o traumatismos. En este cuadro, las bacterias se diseminan por la cavidad abdominal y pueden provocar sepsis, una respuesta inflamatoria generalizada que compromete órganos vitales.