Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: sigue con tratamiento antibiótico endovenoso y seguirá internada

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa recuperándose de la operación de apendicitis con tratamiento antibiótico endovenoso y seguirá internada, indicaron en el último parte médico difundido por el Sanatorio Otamendi.
Tal como ocurrió en la jornada previa, la información reveló que la ex mandataria seguirá hospitalizada "hasta completar el tratamiento pertinente", luego de que el sábado ingresó al sanatorio para la intervención quirúrgica.
El parte médico del mediodía de este martes señaló que "la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada".
En esa línea, ella sigue con "tratamiento antibiótico endovenoso y mantiene el drenaje peritoneal: con evolución dentro de parámetros esperables para el cuadro, afebril". Así, el texto finalizó con que "continúa internada hasta completar el tratamiento pertinente".
La internación de Cristina Fernández
Cristina, de 72 años, fue internada en la clínica de la Ciudad de Buenos Aires con un cuadro médico observado por profesionales que acudieron a su domicilio, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple con arresto domiciliario.
"Ella y su familia están tranquilas", aseguraron desde su entorno a este medio, luego de que haya atravesado una exitosa operación de apendicitis. Según pudo conocer Ámbito, el cuadro fue detectado a tiempo y que por eso la ex presidenta no llegó a sufrir un cuadro de peritonitis.
En un comunicado del Sanatorio Otamendi, bajo la firma de su directora Marisa Lanfranconi, se comunicó que la expresidenta "fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias".
Se prevé que pase la noche en internación y que obtenga el alta el domingo.