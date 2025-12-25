Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

A diferencia de una obstrucción mecánica (donde algo físico bloquea el paso), el íleo es una parálisis temporal del movimiento intestinal. "El intestino se pone en 'stop'", explicó el doctor Luciano Pereyra, gastroenterólogo. Los músculos de la pared intestinal dejan de contraerse, lo que detiene el tránsito normal de gases y sólidos.