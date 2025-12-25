Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

Cristina Kirchner pasó la Navidad en el Sanatorio Otamendi. El último parte médico confirmó que la ex presidenta, operada el sábado pasado de una apendicitis con peritonitis, presentó un "íleo posoperatorio". Ante la aparición de síntomas, el equipo médico le realizó una tomografía de abdomen para confirmar el cuadro y ajustar el tratamiento.
¿Qué es exactamente este cuadro y por qué aparece? Aquí, las claves para entender la situación clínica de la exmandataria:
A diferencia de una obstrucción mecánica (donde algo físico bloquea el paso), el íleo es una parálisis temporal del movimiento intestinal. "El intestino se pone en 'stop'", explicó el doctor Luciano Pereyra, gastroenterólogo. Los músculos de la pared intestinal dejan de contraerse, lo que detiene el tránsito normal de gases y sólidos.
¿Por qué se produce?
Existen tres factores principales que pudieron desencadenar el cuadro en la ex presidenta:
-Manipulación quirúrgica: el solo hecho de tocar y desplazar los órganos durante la cirugía de urgencia puede generar esta reacción.
-La infección previa: a pleritonitis (infección del peritoneo) que sufría la paciente es un irritante potente que "paraliza" el sistema digestivo.
-Uso de analgésicos: algunos fármacos utilizados para calmar el dolor postquirúrgico tienen como efecto secundario la ralentización del tránsito intestinal.
¿Cómo se diagnostica y se trata?
El diagnóstico se confirmó mediante una tomografía computada. Actualmente, Cristina Kirchner recibe "medidas de soporte", que suelen incluir reposo digestivo (ayuno), hidratación endovenosa y monitoreo estricto.
A pesar de la complicación, el parte médico destacó un dato clave: la paciente no presenta fiebre. Esto indica que, por el momento, la complicación es funcional (movimiento) y no una nueva infección o una falla de la cirugía original.
La ex mandataria continúa con tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal, a la espera de que su organismo recupere el ritmo natural de manera espontánea.