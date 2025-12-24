Suben las reservas y Caputo busca más dólares

La dinámica del Mercado Libre de Cambios durante diciembre, lejos de ser lineal, fue errática, advierte Portfolio Personal Inversiones (PPI). Por ende, el cierre del año concentrará la atención del mercado en la capacidad del Tesoro para acumular dólares. Al último dato oficial disponible (miércoles pasado), los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el BCRA se ubicaban en U$S2.000 millones, equivalentes al 47,4% de los U$S4.215 millones que vencen el 9 de enero por capital e intereses de Globales y Bonares. No obstante, si se descuentan las ventas de U$S150 millones del jueves, ese stock caería a U$S1.850 millones, cubriendo casi el 44% de los compromisos, puntualiza PPI. Adicionalmente, si el sector público no logra compras relevantes en diciembre (con todo “dado”), y considerando que la demanda de pesos empieza a bajar a partir de la segunda quincena de enero, sería improbable observar saldos mayores hasta la entrada de la cosecha gruesa. “Lo que podría cambiar el juego sería una compresión adicional de riesgo país, con acceso al mercado para el soberano incluido, que termine por abrir aún más la cuenta financiera”, subraya PPI.