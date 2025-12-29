Caputo desafió a los bancos por los "dólares del colchón": "No rompan más y acepten los depósitos"

El rol del Banco Nación

Pese a que la norma aún no fue promulgada ni reglamentada en el Boletín Oficial, el Gobierno busca acelerar la circulación de divisas. El Banco Nación confirmó que ya está operativo para recibir consultas y depósitos, permitiendo que los ahorristas dispongan de sus dólares "como en cualquier lugar del mundo", ya sea para consumo o inversión.